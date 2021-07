Le législateur du Michigan, Jewell Jones, a suscité l’indignation après avoir admis avoir dépensé des fonds de campagne dans un club de strip-tease de Détroit, mais le démocrate de 26 ans a défendu la visite comme une « réunion constituante ».

La réunion de mars de Jones était au Pantheion Club, et son but était de discuter « projets économiques potentiels », selon un rapport de Detroit News.

Le législateur affirme qu’il ne savait pas exactement dans quel type d’établissement il se dirigeait, mais il semble s’être amusé, en particulier la nourriture.

« Nous devons (pour) rencontrer des gens là où ils sont à certains moments… #HOLLA, » Jones a écrit dans un texte à un journaliste avant de recommander le “grandes côtelettes d’agneau” servi au club pour hommes où il a perdu plus de 200 $.





Les déclarations de financement de la campagne de Jones ont été publiées cette semaine, qui couvrent de janvier à juillet et montrent qu’il a dépensé plus de 6 000 $ dans divers salons et clubs dans ce qui a été décrit comme « réunions ».

Le jeune démocrate, qui travaillait pour son troisième mandat, avait déjà fait la une des journaux en avril après avoir été arrêté et arrêté pour avoir fait des embardées dans et hors des voies en conduisant. Il a finalement quitté la route et s’est retrouvé dans un fossé, et a dit aux agents qu’il contrôlait le budget de leur département et qu’il appellerait le gouverneur. Jones a fini par dépasser la limite légale d’alcool au volant.

Sa prochaine audience sur l’affaire est prévue pour août, et Jones a déjà été accusé d’avoir violé les ordonnances du tribunal. Il a été condamné à une amende de 1 000 $ la semaine dernière pour ne pas avoir maintenu son moniteur d’alcool en raison du non-paiement, et les procureurs ont accusé Jones d’avoir menti au sujet de la formation de la Garde nationale pour se retirer des tests de dépistage de drogue et d’alcool pour le tribunal.

Les critiques ont décrit les dépenses de Jones en seulement sept mois comme « inhabituel, » avec certains pointant vers des dîners qui coûtent 500 $ ou 700 $ surnommés réunions professionnelles.

Simon Schuster, directeur exécutif du Michigan Campaign Finance Network à but non lucratif, a fustigé les politiciens pour avoir utilisé l’argent de la campagne pour « viner, dîner et se divertir… le tout sous couvert de faire des affaires ».

La visite du club de strip-tease de Jones, cependant, « repousse vraiment les limites de la crédulité », il ajouta.

