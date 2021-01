Le représentant de l’État de Pennsylvanie, Mike Reese, est décédé samedi après-midi des suites d’un anévrisme cérébral apparent, selon un communiqué du leader de la majorité à la Chambre, Kerry Benninghoff.

Benninghoff a déclaré que Reese, 42 ans, était à l’hôpital Excela Health Westmoreland de Greensburg, en Pennsylvanie, avec sa famille à ses côtés lorsqu’il est décédé.

« Plus qu’un ami pour nous tous, et l’un de nos dirigeants de caucus, Mike était un mari et un père dévoué. Sa femme, ses trois jeunes enfants et sa famille élargie sont dans nos pensées et nos prières pendant cette période difficile », lit-on dans le communiqué.

Reese, un républicain, a été élu pour le 59e district en 2009, remplaçant le représentant de l’État à la retraite Jess Stairs. Son district comprenait des parties des comtés de Westmoreland et Somerset. En 2019, il a remporté un cinquième mandat.

Reese était le principal sponsor d’un projet de loi permettant aux responsables de l’école de déterminer s’il fallait organiser des activités sportives et parascolaires au milieu de la pandémie de coronavirus. Le gouverneur Tom Wolf a opposé son veto à la mesure.

« Appliquer une limite de rassemblement de 250 personnes aux stades de sport pouvant accueillir quelques milliers de personnes n’a tout simplement pas de sens », a déclaré Reese en septembre. «Il est encore plus difficile de comprendre la limite de 25 personnes pour les rassemblements en salle appliquée dans les gymnases qui sont plus grands que certains magasins de détail à grande surface.

En août, Reese, avec le représentant de l’État Ryan Warner, a présenté un projet de loi qui permettrait à des groupes tels que les pompiers d’organiser des tirages au sort en ligne pour leur permettre de collecter des fonds pendant la pandémie de COVID-19.

Reese est un natif du comté de Westmoreland. Reese vivait à Mount Pleasant avec sa famille. Avant de se présenter aux élections, il a été chef de cabinet des commissaires du comté de Westmoreland, Terry Marolt et Phil Light. Il a également été directeur adjoint de l’administration financière pour le comté de Westmoreland.

Certaines des autres initiatives législatives de Reese comprenaient la réduction de la taille des loisirs, la privatisation du système des alcools de l’État et le travail pour accroître la responsabilité et la transparence dans le système scolaire public à charte et cyber-charte.

Début décembre, Reese a annoncé qu’il serait mis en quarantaine après avoir été testé positif au COVID-19.

« Je suis reconnaissant de signaler que mes symptômes étaient légers et s’atténuent. Je me sens mieux chaque jour », indique le communiqué.

Reese vivait à Mount Pleasant avec sa femme, Angela, et les trois enfants du couple.