Le représentant de l’État Dan Ugaste annonce sa candidature à la réélection – Shaw Local

Le représentant d’État Dan Ugaste, R-Genève, a annoncé le 13 septembre qu’il briguerait sa réélection dans le 65e district.

Selon un communiqué, Ugaste a été élu en 2018 et réélu en 2020 et 2022.

«Je sais que je fais quelque chose de bien parce que les successeurs démocrates de Mike Madigan ont de nouveau ciblé ce siège et dépenseront d’énormes sommes d’argent et feront venir des gens de Chicago pour me déloger. Mes délits étaient apparemment de m’opposer aux dépenses inutiles, aux impôts élevés et à la corruption », a déclaré Ugaste dans le communiqué. « Je passe mon temps dans notre district à écouter des familles de travailleurs et des propriétaires d’entreprises expliquer que le gouvernement fait plus pour leur nuire que pour les aider et j’essaie de traduire cela en une législation de bon sens qui inverse les fardeaux financiers et les réglementations contre-productives imposées par le gouvernement de l’État. »

Le 65e district a été redessiné pour les élections de 2022 et englobe désormais des parties de Genève, St. Charles, Elburn, Elgin, South Elgin, Wayne, Lily Lake, Campton Hills, Valley View et Pingree Grove.