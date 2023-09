Le représentant de l’État Bradley Fritts annonce sa candidature à la réélection – Shaw Local

DIXON – Le représentant de l’État Bradley Fritts, R-Dixon, a annoncé qu’il se présenterait à la réélection à son 74e siège du district de l’Illinois House.

« Ayant grandi dans la campagne de l’Illinois, j’ai toujours entendu la même phrase me répéter », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse publié vendredi. « Des adultes me disent de « grandir, de faire des études et de quitter l’Illinois ». Eh bien, en tant qu’agriculteur familial de quatrième génération, jeter l’éponge et s’en aller n’est pas dans mon sang. J’aime l’État de l’Illinois et l’incroyable communauté que nous avons bâtie dans le district 74. Au lieu de m’en aller, j’ai choisi de rester ici, de retrousser mes manches et de me mettre au travail.

Fritts a fait son annonce publique le lendemain de sa deuxième collecte de fonds annuelle Farm Fest, qui a eu lieu jeudi soir à Amboy. Il a été élu pour la première fois au siège en novembre 2022 pour représenter le 74e district de maison redessiné, qui comprend des parties des comtés de Lee, Whiteside, Ogle, DeKalb et La Salle.

« Au cours de mon premier mandat, j’ai adopté quatre projets de loi par l’Illinois House, qui étaient tous des initiatives locales présentées par vous, habitants du district 74 », a-t-il déclaré en annonçant sa réélection.

Fritts a déclaré qu’il avait visité le district au cours de l’été, faisant 38 arrêts pour parler avec des centaines de résidents du district, des responsables locaux, des créateurs d’emplois, des dirigeants d’organisations à but non lucratif et des électeurs ayant besoin d’aide.

« Je suis fier du travail que nous avons accompli au cours de mon premier mandat, mais il reste toujours du travail à faire », a-t-il déclaré. « L’Illinois rural ressent les effets des législateurs urbains qui ont continué à ignorer notre partie de l’État pendant de nombreuses années. »

Il a déclaré que les infrastructures en ruine, le manque d’accès aux soins médicaux, l’augmentation de la criminalité et les besoins en matière de développement économique comptent parmi les raisons pour lesquelles il se présente à la réélection.

« Je suis honoré de servir mes électeurs en me concentrant sur des solutions réelles et bipartites, et j’ai hâte de recevoir votre vote le 19 mars », a-t-il déclaré.

À 22 ans, Fritts était le plus jeune représentant jamais élu à l’Assemblée générale de l’Illinois. Il siège aux crédits de l’Illinois House pour l’enseignement supérieur ; Comité des crédits-sécurité publique ; Comité des institutions financières et des licences ; Comité du travail et du commerce ; Trans : Comité des règlements, des routes et des ponts ; Transport : Comité des véhicules et de la sécurité ; Comité d’étude sur la politique salariale ; et le sous-comité des achats.

Pour plus d’informations sur Fritts, visitez fritts4rep.com.