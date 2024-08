Le représentant de l’État Andy Fugate explique pourquoi il pense que Ryan Walters devrait être destitué.

Note de l’éditeur : Vous trouverez ci-dessous le discours prononcé par le représentant de l’État Andy Fugate lors d’un rassemblement au Capitole de l’État samedi. Le rassemblement visait à exprimer des inquiétudes à l’égard du surintendant des écoles de l’État, Ryan Walters.

Que faites-vous lorsqu’un gars refuse tout simplement de faire son travail ?

Quand il passe tout son temps dans le studio vidéo que tout le monde appelle une voiture ?

Quand l’une des personnes les plus importantes de l’OSDE (Oklahoma State Department of Education), son gestionnaire de subventions fédérales trié sur le volet, le quitte ?

Pamela Smith-Gordon avait hâte de travailler pour Ryan. Elle avait une énorme expérience en tant que rédactrice de demandes de subventions et en tant que surintendante. Elle était très conservatrice et croyait profondément en la cause de Ryan. Il l’a donc embauchée pour diriger les programmes de subventions fédérales de l’Oklahoma. Mais elle l’a quitté parce que, a-t-elle dit, « il n’est jamais là, ne répond jamais à aucune de mes questions, ne signe jamais rien ». Pourrait-il y avoir une meilleure définition de « ne pas faire son travail » ?

Lorsque les rédacteurs de subventions, les gestionnaires de programmes, le personnel comptable, le personnel d’accréditation, l’ensemble de votre personnel de conseillers juridiques et non pas un, mais DEUX directeurs financiers démissionnent, vous devez vous demander pourquoi ?

C’est vrai. Les gens ne quittent pas leur emploi. Ils quittent leur patron.

En parlant de démission, nous en sommes à notre deuxième année où un nombre record de personnes remplaçant les enseignants préférés de nos enfants, en remplacement ou en remplacement, sont venues remplacer ces derniers. Je parle d’expérience personnelle. Ma femme a commencé à enseigner en 1990 et a pris sa retraite cette année. Elle a démissionné. Elle en avait assez d’être diabolisée et vilipendée. J’ai rencontré une de ses anciennes collègues… qui m’a dit de lui dire… à quel point ses enfants doués et talentueux lui manquent. Ce même message déchirant est répété encore et encore et encore, dans tout notre État. À cause de Ryan. Il fait en sorte que chaque personne de nos écoles publiques se sente « moins que ce qu’elle est ».

Éditorial: Législateurs, destituez Ryan Walters. Mettez fin à sa croisade toxique contre les enseignants de l’Oklahoma

La Constitution de l’Oklahoma énumère cinq raisons pour lesquelles il est possible de destituer quelqu’un.

Négligence volontaire Corruption Ivresse habituelle Incompétence Turpitude morale

Négligence volontaire ?

Qu’y a-t-il de plus délibérément négligent que de refuser de rencontrer la personne responsable de 2,7 milliards de dollars de fonds fédéraux destinés à aider les enfants de l’Oklahoma ?

Corruption?

Nous avons découvert cette semaine que Ryan a essayé de nous mentir au sujet des résultats des tests. Il a truqué les notes de sorte que les mêmes enfants étiquetés l’année dernière comme insuffisants sont maintenant devenus compétents comme par magie. Les mêmes enfants. Les mêmes notes. Juste l’inflation de leur échelle de notation.

Incompétence ?

Nous pourrions rester ici tout l’après-midi à énumérer ses défauts. Disons simplement que nous devons modifier la Constitution pour exiger que le prochain surintendant soit un surintendant accrédité. Il doit connaître la loi… et ses responsabilités professionnelles.

Turpitude morale ?

Combien de fois Ryan a-t-il fait un doigt d’honneur au gouverneur, au procureur général et à l’Assemblée législative ?

Ivresse?

Eh bien, je suppose que Ryan a ça pour lui… à moins que vous ne comptiez le fait d’être ivre de pouvoir et d’ambition.

Plus: Ryan Walters aborde les problèmes du Département de l’éducation de l’État d’Oklahoma | Dessin animé

J’étais là la semaine dernière pour la conférence de presse complètement déjantée de Ryan et j’ai finalement découvert quelque chose sur lequel nous pouvons tous être d’accord. Ryan dit qu’il devrait être destitué.

Pour la première fois de sa carrière politique, Ryan a finalement réussi quelque chose.

Les habitants de l’Oklahoma méritent mieux… que Ryan Walters.

Andy Fugate

Andy Fugate représente le district 94 à la Chambre des représentants de l’Oklahoma.

Cet article a été publié à l’origine sur Oklahoman : Un législateur de l’Oklahoma explique pourquoi Ryan Walters doit être destitué ou quitter le pouvoir