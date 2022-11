Le représentant de la fin de la Pennsylvanie était sur le bulletin de vote en raison de la loi, pas de la fraude

RÉCLAMATION: La Pennsylvanie a réélu le représentant de l’État Tony DeLuca, qui est mort, ce qui suggère des élections de mauvaise qualité ou de la tricherie.

ÉVALUATION DE L’AP : Contexte manquant. DeLuca, 85 ans, est décédé un mois avant les élections de mi-mandat de mardi. La loi de l’État stipule que les remplaçants, en cas de décès d’un candidat, ne peuvent pas être soumis après le début de l’impression des bulletins de vote – fin septembre, dans ce cas. Une élection spéciale aura lieu pour pourvoir son siège.

LES FAITS: Mercredi après-midi, DeLuca avait obtenu près de 86% des voix, selon les résultats des élections nationales, battant la candidate du Parti vert Queonia “Zarah” Livingston.

Cependant, certains messages sur les réseaux sociaux suggèrent que l’élection d’un candidat décédé est révélatrice d’élections de mauvaise qualité ou même de fraude.

“Vous avez des morts qui votent et des morts qui gagnent…” lit un tweet, qui a ensuite été suivi d’une capture d’écran d’un titre sur la réélection de DeLuca. “Vous ne pouvez pas inventer cela, les élections américaines sont un gâchis chaud.”

Un autre utilisateur sur Twitter a répondu à la nouvelle en déclarant: «Exactement ce qui se passe lorsque des quantités massives de faux bulletins de vote vérifiant aveuglément les démocrates sont reçues. Aucune autre explication en Pennsylvanie.

DeLuca était un démocrate du comté d’Allegheny qui a représenté le 32e district législatif de l’État pendant 39 ans. Il est décédé d’un cancer le 9 octobre, à moins d’un mois des élections.

Si un candidat décède, la loi de l’État de Pennsylvanie n’autorise la soumission de candidats de remplacement que si les bulletins de vote n’ont pas encore commencé à être imprimés.

Dans le comté d’Allegheny, les responsables ont envoyé les données des bulletins de vote à l’imprimeur le 28 septembre, a déclaré la porte-parole du comté, Amie Downs, à l’Associated Press.

“L’État a un calendrier électoral qui indique les dates des retraits, des remplacements, etc. et toutes ces dates étaient passées lorsque le représentant est décédé”, a écrit Downs dans un e-mail. “Ce n’est pas non plus la première fois que cela se produit.”

Trevor Southerland, directeur exécutif du Pennsylvania House Democratic Campaign Committee, a déclaré à l’AP que “en vertu de la loi de Pennsylvanie, il n’y avait aucun moyen de retirer le représentant DeLuca du scrutin”. Il a également déclaré que la date limite est le moment où les bulletins de vote commencent à imprimer.

Southerland a confirmé que la victoire de DeLuca signifie simplement que le siège sera vacant jusqu’à la tenue d’une élection spéciale. La date de cette élection n’a pas encore été déterminée.

“Bien que nous soyons incroyablement attristés par la perte du représentant Tony DeLuca, nous sommes fiers de voir les électeurs continuer à lui témoigner leur confiance et son attachement aux valeurs démocrates en le réélisant à titre posthume”, a écrit le comité dans un tweeter. “Une élection spéciale suivra bientôt.”

Angelo Fichera et Graph Massera, The Associated Press