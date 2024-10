CNN

Un représentant de Kylian Mbappé a dénoncé les informations de la presse suédoise sur la star du football français comme étant « totalement fausses et irresponsables ».

Plusieurs médias suédois, dont la chaîne publique suédoise SVT, qui citent des « documents obtenus », et Expressen, affilié à CNN, qui cite un rapport de police, ont rapporté que Mbappé était « soupçonné pour des motifs raisonnables de viol » après avoir visité une boîte de nuit et séjourné dans un hôtel à Stockholm le 10 octobre.

Selon la police suédoise, les soupçons fondés sur des motifs raisonnables signifient « qu’il existe des circonstances spécifiques qui indiquent, dans une certaine mesure, que la personne en question a commis l’acte ».

Les procureurs suédois ont annoncé mardi qu’une plainte pénale avait été déposée auprès de la police à la suite d’informations médiatiques faisant état d’un viol présumé survenu jeudi à Stockholm.

Le communiqué de presse fourni par les procureurs suédois n’identifie aucune personne spécifique.

Les procureurs ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas fournir plus de détails lorsqu’ils ont été contactés par CNN.

Le joueur de 25 ans a qualifié ces informations de « FAKE NEWS » dans un message sur X, anciennement Twitter, en réponse à une histoire similaire publiée par le média français RMC Sport. RMC Sport a ensuite supprimé sa publication originale sur les réseaux sociaux.

« Une nouvelle rumeur calomnieuse commence à enflammer la toile, émanant des médias suédois AFTONBLADET et EXPRESSEN », a déclaré mardi à CNN le représentant de Mbappé par l’intermédiaire d’une société de relations publiques.

« Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, et leur propagation est inacceptable. Kylian Mbappé ne tolérera en aucun cas que son intégrité, sa réputation et son honneur soient ternis par des insinuations infondées.

« Afin de mettre fin à cette destruction méthodique de son image, toutes les actions judiciaires nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqué dans le harcèlement moral et les traitements diffamatoires dont Kylian Mbappé est victime de manière répétée. »

L’avocate de Mbappé, Marie-Alix Canu-Bernard, est apparue sur TF1, mardi soir, pour défendre son client.

Canu-Bernard a qualifié ces informations de « dénonciation calomnieuse » de Mbappé.

Elle a déclaré qu’il s’était rendu à l’entraînement mardi et a décrit le Français comme étant « absolument calme » malgré les accusations.

Cependant, Canu-Bernard a déclaré : « Il est complètement sidéré par ce type de frénésie médiatique et il ne comprend pas ce qu’on peut lui reprocher de loin ou de près. »

Elle a poursuivi : « Nous parlons d’une plainte, d’une plainte déposée – mais pour l’instant, nous ne savons pas contre qui. Une plainte ne fait pas la vérité.

L’attaquant du Real Madrid n’a pas joué lors des deux derniers matches de la France en UEFA Nations League – une victoire contre Israël et une victoire contre la Belgique.

CNN a contacté le Real Madrid pour commentaires.

Selon l’AFP, Mbappé s’est rendu à Stockholm la semaine dernière et a passé jeudi et vendredi dans la capitale suédoise.

Henrik Pettersson, Jill Martin, David Close et Patrick Sung de CNN ont contribué à ce rapport.