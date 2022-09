Le représentant de Kelowna au caucus des maires de la Colombie-Britannique soutient le rapport sur les communautés plus sûres – Kelowna Capital News

Dans la foulée d’une répression de la GRC contre les armes et les drogues dans l’Okanagan, la province a publié un rapport pour rendre les communautés plus sûres.

Les auteurs d’un rapport commandé par le gouvernement sur les délinquants prolifiques en Colombie-Britannique demandent que l’on se concentre beaucoup plus sur les ressources en santé mentale et en toxicomanie. Le chef de police à la retraite Doug LePard et la criminologue de l’Université Simon Fraser Amanda Butler ont publié le résumé et les recommandations de leur enquête mercredi 21 septembre. Les deux ont été chargés par la province en mai d’explorer des solutions pour les récidivistes – le plus souvent des personnes qui sont accusées puis libérées sous conditions, pour ensuite commettre à nouveau des crimes.

Le problème est bien connu des résidents de Kelowna.

« Nous entendons, connaissons et partageons les frustrations de nos résidents », a déclaré le maire sortant Colin Basran, coprésident du caucus des maires urbains de la Colombie-Britannique (BCUMC). «Des récidivistes contre les biens et, dans certaines de nos communautés, des attaques aléatoires non provoquées, ces crimes ont un impact détériorant sur le sentiment de sécurité de nos résidents et leur confiance dans le système judiciaire.»

Basran a ajouté que le BCUMC soutient pleinement les recommandations formulées dans le rapport.

« L’annonce d’aujourd’hui est une voie vers des actions et des résultats pour améliorer la sécurité publique, la réduction de la criminalité et un soutien accru aux personnes les plus vulnérables de nos communautés », a-t-il déclaré.

Au cours de leurs quatre mois de consultations et de recherches, LePard et Butler ont déclaré qu’il leur était devenu clair qu’il fallait un investissement global dans la santé mentale et les soins de longue durée pour réduire les interactions de l’individu avec le système judiciaire. Ils recommandent que la province continue de se tourner vers davantage d’équipes d’intervention en cas de crise en santé mentale dirigées par des civils, comme alternative à la police.

« Nous sommes heureux de voir qu’un certain nombre de recommandations reflètent les préoccupations que nous avons soulevées pour nos communautés, mais pas plus que les recommandations où la santé et la justice se recoupent, y compris le travail immédiat de la province sur une structure de comité provinciale dédiée à la planification coordonnée des services, ” a ajouté Basran.

Les auteurs suggèrent également la création de trois différents types d’unités : des unités d’intervention en cas de crise et de stabilisation où les délinquants actuels, passés ou futurs éventuels peuvent accéder à des soins de haute qualité en santé mentale et en toxicomanie, soit sans rendez-vous, soit par transport par ambulance, pompiers ou la police ; des unités à faible niveau de sécurité pour les personnes qui courent un risque sérieux de violence et qui ont besoin d’un soutien à long terme; et, des unités ou des installations construites sur mesure pour les personnes incarcérées ayant des besoins chroniques ou aigus en matière de santé mentale.

Le rapport complet de Butler et LePard sera publié plus tard ce mois-ci.

avec des fichiers de Jane Skrypnek

