Le représentant de Jamie Foxx dément la rumeur selon laquelle le vaccin contre le Covid aurait causé des problèmes de santé

« Les déclarations d’AJ étaient basées sur ses propres sources confidentielles, donc je ne peux pas spéculer plus loin que ce qu’il a dit dans l’émission », a écrit Pinsky. « J’espère sincèrement que les sources d’AJ se trompent et que M. Foxx se rétablira complètement. Il n’y a aucune preuve et je n’ai aucune raison de croire que son état de santé soit directement lié à une thérapie vaccinale ou à un phénomène post-COVID. Toute preuve de l’un ou l’autre devrait provenir de ses médecins.