Le représentant de Hayden Panettiere répond aux inquiétudes des fans concernant une interview vidéo sur son défunt frère

Dans la vidéo en question, l’actrice de Nashville parlait avec une voix légèrement pâteuse et plus lente alors qu’elle parlait à People de la mort soudaine de son frère, entre autres sujets.

Hayden PanettiereLes représentants de s’expriment après une nouvelle vidéo entretien avec PEOPLE a suscité l’inquiétude des fans.

Dans le clip, le joueur de 35 ans Crier et Nashville L’actrice a parlé au média de la mort soudaine de son frère, entre autres sujets, et semblait avoir des difficultés à parler, les fans – et même certaines célébrités – étant préoccupés par le comportement général de Panettiere.

« Perdre mon petit frère, c’est quelque chose d’incomparable. C’était mon seul frère, mon cadet et c’était mon devoir de le protéger. Et quand je l’ai perdu, j’ai eu l’impression de perdre la moitié de mon âme », a déclaré Panettiere, très ému, à propos de Jansen, décédé subitement d’une maladie cardiaque non diagnostiquée à seulement 28 ans.



« Je me souviens avoir dit à quelqu’un, et cela ne faisait même pas un an, que je ne pouvais jamais me remettre de sa perte », a-t-elle poursuivi, « car peu importe le nombre d’années qui passeront, il sera toujours à mes côtés et j’en aurai toujours le cœur brisé. Je ne pourrai jamais m’en remettre. »

« J’ai regardé tout ça. Hayden n’a pas l’air sobre 😢 », a écrit un fan inquiet, faisant référence aux luttes passées de l’actrice contre la drogue et l’alcool. « Pauvre Hayden. De toute évidence, elle n’est pas sobre. Fais mieux Personnes, » a ajouté un autre.

Danse avec les stars Peta Murgatroyd a également commenté, écrivant : « Cette interview devrait être supprimée au plus vite !! »

Le représentant de Panettiere, cependant, dit qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter, Page Six « Parler de son frère pour la première fois était très émouvant pour elle – et cela avait été une journée longue et épuisante pour elle. Elle n’était pas sous l’influence de l’alcool. »