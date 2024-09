Le représentant de Hayden Panettiere répond aux inquiétudes des fans concernant l’interview vidéo | Hayden Panettiere | Just Jared : Actualités et potins sur les célébrités

Hayden PanettiereLa représentante de répond aux personnes préoccupées par sa dernière interview.

Si vous n’avez pas vu, le joueur de 35 ans Crier et Nashville l’actrice a récemment parlé à Personnes sur la mort soudaine de son frère, entre autres sujets.

Le site a publié un extrait vidéo sur son compte Instagram, ce qui a suscité l’inquiétude de certains, y compris de certaines célébrités. Les fans étaient inquiets HaydenLe discours de dans la vidéo et son comportement général.

DWTS‘ Peta Murgatroyd était l’un de ceux qui ont laissé un commentaire sur la vidéo, en écrivant : « Cette interview devrait être supprimée au plus vite !! »

Maintenant, HaydenLe représentant de répond à la vidéo en question.

HaydenLe représentant de ‘s a dit Page Six « Parler de son frère pour la première fois était très émouvant pour elle – et cela avait été une journée longue et épuisante pour elle. Elle n’était pas sous l’influence de l’alcool. » vidéo en question est toujours en direct.

Hayden avait largement parlé de sa lutte contre la dépendance dans le passé.