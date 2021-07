Le représentant de Géorgie Hank Johnson arrêté lors d’une manifestation près du Capitole

Le représentant Hank Johnson, D-Ga., a été arrêté pour avoir participé à une manifestation pour les droits de vote jeudi.

Johnson est le deuxième démocrate de la Chambre à être arrêté pour avoir participé à une manifestation défendant les droits des électeurs la semaine dernière.

Le représentant démocrate Hank Johnson a été arrêté jeudi à Washington, DC, pour avoir participé à une manifestation pour les droits de vote près du Capitole des États-Unis, a confirmé son bureau.

Le membre du Congrès géorgien de 66 ans est le deuxième démocrate de la Chambre à être arrêté pour avoir participé à une manifestation pour le droit de vote la semaine dernière.

Johnson a pris la parole lors d’un rassemblement organisé par le groupe Black Voters Matter et visait à faire pression sur le Congrès pour qu’il adopte deux projets de loi fédéraux sur le droit de vote, le For the People Act et le John Lewis Voting Rights Advancement Act.

« Aujourd’hui, le membre du Congrès Hank Johnson (GA-04) a été arrêté avec un groupe de militants noirs du droit de vote qui protestaient contre l’inaction du Sénat sur la législation sur le droit de vote et la réforme de l’obstruction », a déclaré le bureau de Johnson dans un communiqué. Le bureau de Johnson a déclaré que le membre du Congrès avait assisté au rassemblement dans le cadre de ses efforts pour lutter contre les mesures de suppression des électeurs du GOP, en Géorgie et dans d’autres États, qui ciblent les étudiants, les personnes âgées et les personnes de couleur.

« Dans l’esprit de son cher ami et mentor – le regretté membre du Congrès John Lewis – le représentant Johnson avait de » gros problèmes « en luttant pour et en protégeant les droits civils et de vote pour tous les Américains », a déclaré son bureau.

Eva Malecki, directrice des communications de la police du Capitole, a déclaré à USA TODAY que 10 personnes ont été arrêtées pour « manifestation illégale » à l’extérieur du bâtiment Hart et que chacune a été accusée d’entassement, d’entrave ou de gêne occasionnée.

La loi pour le peuple élargirait l’inscription des électeurs et l’accès au vote, entre autres mesures. Le projet de loi a été adopté par la Chambre en mars, mais a stagné au milieu de l’opposition du GOP au Sénat. La deuxième mesure, nommée d’après l’icône des droits civiques décédée, le représentant de Géorgie, John Lewis, rétablirait les protections des électeurs incluses dans la loi sur les droits de vote de 1965.

Suite:La Chambre a adopté une loi radicale sur le droit de vote. Qu’est-ce qu’il y a dedans ?

Les démocrates disent que les projets de loi sont essentiels pour contrer les efforts menés par les républicains dans les législatures des États pour promulguer de nouvelles restrictions sur le vote qui ciblent les électeurs minoritaires et d’autres circonscriptions à tendance démocrate. Les républicains disent que les nouvelles restrictions sont nécessaires pour se prémunir contre la fraude électorale.

Plusieurs autres membres du Congrès est apparu aux côtés de Johnson au rassemblement, y compris le représentant Jamaal Bowman (D-NY), le représentant Emanuel Cleaver (D-MO), le représentant Troy A. Carter (D-LA), la représentante Sheila Jackson Lee (D-TX) et la représentante. Al Vert (D-TX).

Le groupe de manifestants, dont Johnson, a marché jusqu’à l’immeuble de bureaux du Sénat Hart, scandant « Voici à quoi ressemble la démocratie ». selon un journaliste de NBC News sur le terrain.

.

Suite:La représentante de l’Ohio Joyce Beatty arrêtée lors d’une manifestation pour le droit de vote

La représentante démocrate de l’Ohio, Joyce Beatty, a été arrêtée le 15 juillet, avec huit autres manifestants, après avoir été avertie à trois reprises d’arrêter « l’activité de manifestation illégale ». La police du Capitole a écrit dans une déclaration sur Twitter Ce jour là.

« Je suis solidaire des femmes noires et de leurs alliés à travers le pays pour défendre notre droit constitutionnel de vote », Beatty a écrit dans une déclaration publiée sur Twitter après son arrestation. « Nous sommes allés trop loin et nous nous sommes trop battus pour que tout soit systématiquement démantelé et restreint par ceux qui souhaitent nous faire taire. »