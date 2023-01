Le représentant de Floride Steube sort de l’hôpital après un accident à la maison

SARASOTA, Floride (AP) – Un membre du Congrès américain de Floride qui a été grièvement blessé dans un accident d’élagage d’arbres à Sarasota a déclaré samedi qu’il était sorti de l’hôpital et qu’il se rétablissait chez lui.

Le représentant Greg Steube a déclaré dans un tweet du soir qu’il restait “infiniment béni par les prières et le soutien de nos amis, de notre famille et de notre communauté”.

Il a ajouté que son bureau “fournira des mises à jour la semaine prochaine sur l’impact de mon rétablissement sur mon retour à Washington”.

Jeudi, un tweet publié sur le profil officiel du membre du Congrès a déclaré que Steube avait été “renversé à environ 25 pieds d’une échelle alors qu’il coupait des branches d’arbres sur sa propriété de Sarasota” la veille.

Un tweet séparé indiquait alors qu’il avait passé la nuit aux soins intensifs après avoir subi plusieurs blessures graves mais ne mettant pas sa vie en danger. Un individu a été témoin de la chute et a appelé le 911, selon le récit.

Steube a également remercié le personnel de l’hôpital Sarasota Memorial samedi “pour les excellents soins” qu’il a reçus.

Steube, un républicain, a été élu pour la première fois à la Chambre des représentants en 2018 et vient de commencer son troisième mandat. Il représente tous les comtés de Sarasota et de Charlotte et une partie du comté de Lee.

The Associated Press