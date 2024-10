Le représentant de Floride dit que MTG a besoin d’un « examen de la tête » après les publications météorologiques

Le représentant de Floride Carlos Gimenez a déclaré mercredi que la représentante républicaine Marjorie Taylor Greene et d’autres qui pensent comme elle que les humains peuvent contrôler la météo doivent « faire examiner leur tête ».

La réprimande de Gimenez à l’encontre de son collègue républicain à l’esprit conspirateur intervient alors que l’ouragan Milton s’abat sur la côte du golfe de Floride et à la suite de l’ouragan Helene, qui a touché terre en Floride le mois dernier et a causé des dégâts dévastateurs en traversant le sud-est des États-Unis. une recrudescence des théories du complot, provoquée en partie par Greene, qui a écrit sur les réseaux sociaux la semaine dernière que « oui, ils peuvent contrôler la météo », ajoutant « c’est ridicule pour quiconque de mentir et de dire que cela n’est pas possible ». On ne sait toujours pas qui est « ils ».

« NOUVEAU FLASH -> Les humains ne peuvent pas créer ou contrôler les ouragans », Gimenez posté sur X mercredi en réponse à Greene. « Quiconque pense pouvoir le faire doit subir un examen de la tête. »

Greene a doublé depuis son message initial, poster un mème qui citait divers brevets comme preuve ostensible que le temps pouvait être contrôlé. Et mardi, elle a publié un lien vers un article dans le journal ultra-conservateur et parfois conspirateur Gateway Pundit qui citait diverses pratiques scientifiques, notamment l’ensemencement des nuages, comme preuve que le temps pouvait être contrôlé.

Au lendemain de l’affaire Hélène, qui a fait plus de 200 morts, la désinformation se répand de manière effrénée sur les réseaux sociaux, notamment de la part de personnalités telles que Greene et le milliardaire Elon Musk, propriétaire de X. Deanne Criswell, administratrice de la FEMA a déclaré aux journalistes mardi que les théories du complot, en particulier celles qui entourent l’agence, sont « absolument les pires que j’aie jamais vues ». Certaines de ces conspirations incluent des affirmations sans fondement selon lesquelles les intervenants fédéraux détournent l’argent du désastre vers les immigrants.

En réponse à Greene et à d’autres conspirations qui se sont propagées en ligne, le représentant républicain de Caroline du Nord, Chuck Edwards, dont le district a été particulièrement touché par Helene, a consulté son site Web pour démystifier les affirmations une par une.

« Personne ne peut contrôler la météo », a déclaré mardi Edwards dans la note adressée à ses électeurs.

« Je vous encourage à vous rappeler que tout ce que vous voyez sur Facebook, X ou toute autre plateforme de médias sociaux n’est pas toujours un fait. Veuillez vous assurer de vérifier ce que vous lisez en ligne auprès d’une source fiable », a déclaré Edwards dans le message.

Le président Joe Biden a qualifié la propagation de la désinformation de « anti-américaine » lors d’un point de presse mardi. « Les gens sont morts de peur, ils savent que leur vie est en jeu », a-t-il déclaré.