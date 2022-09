Le représentant de Chris Pine rompt le silence sur une vidéo présumée montrant Harry Styles cracher sur l’ancien acteur

Le représentant de l’acteur hollywoodien Chris Pine a maintenant rejeté toutes les affirmations, déclarant que l’acteur Harry Styles avait craché sur Pine lors de la première mondiale de Don’t Worry Darling.

“C’est une histoire ridicule – une invention complète et le résultat d’une étrange illusion en ligne qui est clairement trompeuse et permet des spéculations insensées. Juste pour être clair, Harry Styles n’a pas craché sur Chris Pine. Il n’y a que du respect entre ces deux-là. hommes et toute autre suggestion est une tentative flagrante de créer un drame qui n’existe tout simplement pas”, a déclaré le représentant de Pine à Variety.

Une vidéo de l’acteur Chris Pine est devenue virale depuis la première mondiale du film Don’t Worry Darling d’Olivia Wilde dans laquelle on pouvait apparemment voir Styles cracher sur Pine bien que l’acte n’ait pas pu être confirmé à 100% par les enregistrements. Peu de temps après le partage de la vidéo sur les réseaux sociaux, Styles a fait face à de nombreuses réactions négatives de la part des internautes.

#HarryStyles semble cracher sur Chris Pine je ne dormirai pas tant que je ne saurai pas la vérité pic.twitter.com/wLXjIHTYgU – JZ Maclin (@Mac70J) 6 septembre 2022

Selon Variété, l’incident de crachat de Styles-Pine signalé était la dernière débâcle à frapper la tournée de presse Don’t Worry Darling, qui avait été poursuivie par des rumeurs d’une querelle apparente entre la réalisatrice Olivia Wilde et la principale dame Florence Pugh pendant des semaines. Les deux ne sont pas apparus ensemble sur le tapis rouge de Venise, et ils ne se sont pas embrassés ni regardés avant que le film ne reçoive une ovation debout de quatre minutes du public de Venise.

Lors d’une conférence de presse au festival du film de Venise, Olivia Wilde a déclaré : “Florence est une force, nous sommes tellement reconnaissants qu’elle ait pu le faire ce soir malgré le fait qu’elle soit en production sur Dune. Je sais, en tant que réalisatrice, à quel point c’est perturbant de perdre une actrice même pour une journée, donc je lui suis très reconnaissante, ainsi qu’à Denis Villeneuve de nous avoir aidés. Et nous aurons l’occasion de célébrer son travail ce soir. Je ne peux pas dire à quel point je suis honoré de l’avoir comme protagoniste . Elle est incroyable.”

Don’t Worry Darling devrait sortir en salles le 23 septembre.