Le représentant Cliff Bentz s’oppose au compromis d’Owyhee Canyonlands

Un compromis sur la gestion des Owyhee Canyonlands, élaboré par des éleveurs, des environnementalistes, des chasseurs et d’autres, a attiré un adversaire puissant : le représentant américain Cliff Bentz.

Le député républicain de l’Ontario a déclaré lundi dans une interview qu’il n’appuyait pas une loi qui ferait avancer un accord élaboré au fil des années. Il a dit qu’il élaborait son propre plan.

Le Autonomisation du comté de Malheur pour la loi Owyhee, introduit en juin, était le dernier effort visant à résoudre des différends de longue date sur la manière de gérer les vastes parcours fédéraux dans le comté de Malheur. Les sénateurs américains Ron Wyden et Jeff Merkley, démocrates de l’Oregon, ont présenté la loi – le projet de loi du Sénat 1890 – pour capturer des années de négociations négociées par Wyden et son équipe.

L’accord consacrerait environ 1 million d’acres à la nature sauvage, mais avec des dispositions visant à préserver le pâturage du bétail, à exiger des améliorations des pâturages, à étendre les protections de la rivière Owyhee et à établir un conseil local créé par le gouvernement fédéral pour superviser les travaux.

Les organisations du Association du désert naturel de l’Oregon au Coalition pour l’intendance du bassin d’Owyhee soutenir la proposition du Sénat.

L’association du désert et d’autres groupes environnementaux ont récemment relancé l’idée de transformer le terrain en monument national. Ils affirment que leur dernière proposition est une voie différente vers le même objectif, mais vise une action présidentielle si le Congrès n’approuve pas la loi Owyhee. Ils affirment que la proposition de monument intègre désormais des éléments, y compris la même superficie, dans la législation fédérale.

Cette proposition a suscité de vives critiques de la part de Bentz la semaine dernière discours de quatre minutes sur le parquet de la Chambre des représentants des États-Unis. Il a profité de cette période pour attaquer l’idée du monument et obtenir l’approbation de la Chambre pour interdire à l’administration Biden de dépenser de l’argent pour la création d’un tel monument. La restriction ne prendrait effet que si elle était adoptée par le Sénat américain et promulguée par le président Biden.

Bentz a cité une proposition échouée de 2015 visant à transformer 2,5 millions d’acres de l’Owyhee en monument national. Il a déclaré que les organisations à but non lucratif font désormais pression pour « désigner ces mêmes 2,5 millions d’acres comme monument national, ignorant les années de travail et le temps investi par ceux qui vivent sur et autour de ces terres ».

Dans une interview, Bentz a déclaré qu’il s’était appuyé sur des informations datant de 2015 et qu’il n’avait pas parlé aux organisations qui faisaient récemment la promotion du monument.

Les organisateurs ont déclaré que leur dernière proposition ne couvrirait que les 1,1 million d’acres déjà inclus dans la législation de compromis.

“Les discussions de 2015 ne sont plus d’actualité”, a déclaré Ryan Houston, directeur exécutif de l’association du désert et leader dans la dernière quête d’un monument.

Bentz a déclaré dans son discours que des années de travail ont abouti à la dernière législation Owyhee « répondant à bon nombre des préoccupations des parties intéressées ». Il a déclaré que le projet de loi du Sénat « plus les protections fédérales déjà en place » « protégeraient ce domaine important ».

« Il n’y a aucune raison pour une désignation de monument national », a déclaré Bentz.

Cela suggère un soutien à la législation fédérale, selon Houston.

“Nous avons été ravis de voir le représentant Bentz partager des remarques favorables à la législation la semaine dernière à la Chambre”, a-t-il déclaré.

Mais dans une interview, Bentz a précisé qu’il ne soutenait pas la législation Wyden. Il a déclaré avoir une liste de « 25 problèmes avec ce projet de loi ».

Bentz a déclaré qu’il n’avait pas partagé ses inquiétudes avec Wyden et qu’il n’avait pas exprimé son opposition lorsque les deux se sont rencontrés pour le petit-déjeuner il y a deux mois. Il n’a pas non plus prévenu Wyden qu’il prenait la parole la semaine dernière pour bloquer les dépenses fédérales pour un monument à Owyhee.

La désignation d’un monument est un sujet brûlant dans le comté de Malheur. En 2016, les électeurs ont massivement soutenu une mesure s’opposant à la création d’un monument national.

Après cette défaite, Wyden a organisé des discussions entre des groupes représentant des intérêts variés, du rafting à l’élevage de bétail.

L’un des groupes clés est l’Owyhee Basin Stewardship Coalition, qui se décrit comme « la voix de ceux qui vivent, travaillent et se récréent dans le comté de Malheur. Ce sont des familles, des propriétaires d’entreprises, des passionnés de plein air, des éleveurs et des fonctionnaires.

La coalition s’est jointe à 10 autres groupes pour remettre une lettre à Wyden et Merkley en juin soutenant la loi Malheur.

“La Malheur CEO Act vise à répondre aux menaces qui pèsent sur les terres publiques du comté de Malheur, notamment en assurant la suppression des incendies de forêt grâce à la réduction des espèces envahissantes et des combustibles fins”, indique la lettre. « Il prévoit également un développement économique et une conservation qui donnent la parole aux préoccupations locales. Comme vous le savez bien, ces efforts ne sont jamais faciles, mais ils sont importants.

Steve Russell, président de la coalition de gestion, a déclaré mardi dans une interview que la coalition restait en faveur de la législation de compromis.

« Il y a des bons et des mauvais côtés », a-t-il déclaré, soulignant que cela préserve le pâturage sur les terres fédérales qui est « vraiment important ».

Russell a également déclaré que « l’un des aspects les plus importants de ce projet de loi est la santé des terres ».

Un autre chef de la coalition, l’éleveur Mark MacKenzie, a décrit les intérêts de la coalition dans une déclaration lors du dépôt du projet de loi.

« Lorsqu’il s’agit de protéger les Owyhee Canyonlands, vous ne trouverez pas de meilleur groupe de personnes plus engagées à garantir que la beauté du haut désert reste intacte. Nos familles ne vivraient pas ici si nous n’aimions pas la terre. Si vous aimez quelque chose, vous en prenez soin pour que cela dure longtemps », a-t-il déclaré.

Dans une interview lundi, MacKenzie a déclaré qu’un « effort massif » avait été consacré à la législation Owyhee, impliquant « de nombreuses conversations très productives ».

Bentz a déclaré qu’il n’était pas impliqué dans le processus menant à la législation, à l’exception de discussions occasionnelles avec certains des participants.

Il a mis en garde contre le fait de supposer que les éleveurs soutiennent la loi Owyhee, mais n’a pas voulu donner plus de détails.

« Vous devez leur parler », a-t-il déclaré lors d’une interview.

Bentz a déclaré que l’une des préoccupations était de stimuler le tourisme dans les Owyhee Canyonlands. Dans son discours à la Chambre, il a déclaré que la création d’un monument attirerait des milliers de personnes, « entraînant la destruction de ce qu’un monument est censé protéger ».

Dans son interview, Bentz a déclaré que cette inquiétude était en partie due à sa visite au parc national de Yellowstone, qui attire plus de 3 millions de personnes par an. Il a également déclaré qu’une protection fédérale spéciale pour Steens Mountain, au sud de Burns, avait entraîné l’arrivée de « hordes » de touristes vers la montagne et le désert d’Alvord adjacent.

« C’est incroyable les dégâts que les gens causent à cet environnement », a déclaré Bentz.

Les responsables du comté de Harney affirment que le tourisme a augmenté, géré dans les zones reculées avec davantage de poubelles et une présence accrue d’employés fédéraux.

“Nous avons constaté une augmentation du tourisme sur Steens Mountain et Alvord, mais je n’ai pas entendu parler de dégâts”, a déclaré Deanna Thrall, directrice exécutive de la Chambre de commerce du comté de Harney. “Je me suis rendu sur les deux sites il n’y a pas longtemps et je n’ai moi-même constaté aucun dégât dans ces zones.”

Les responsables du tourisme et de la chambre ont organisé cette semaine une série de réunions dans le comté de Malheur pour envisager d’augmenter le tourisme, notamment dans les Owyhee Canyonlands. Ce tourisme est considéré comme un avantage économique pour la communauté.

« Ce n’est pas le type de terrain aménagé pour un grand nombre de personnes », a déclaré Bentz. “Je m’oppose au type de tourisme qui endommagerait la terre.”

Houston a déclaré que le tourisme était déjà en augmentation dans les canyons.

“L’Owyhee n’est plus un secret, visité et apprécié uniquement par quelques rares personnes qui connaissent la région par expérience personnelle ou par le bouche à oreille”, a déclaré Houston.

Il a déclaré que la législation Owyhee exigerait que les plans BLM gèrent les visiteurs.

“Nous prévoyons que la gestion des visiteurs et des loisirs s’améliorera par rapport à aujourd’hui”, a déclaré Houston.

Bentz a déclaré que si le tourisme dans les canyons est encouragé, les organisateurs « feraient mieux d’avoir l’argent » pour les déchets, l’entretien des routes et les toilettes.

L’amendement de Bentz interdisant le financement des monuments est devenu partie intégrante d’un projet de loi budgétaire de la Chambre adopté en grande partie selon les lignes partisanes. Le projet de loi, soutenu par Bentz, réduirait de plus de 20 pour cent le financement du Bureau of Land Management des États-Unis.

Pour l’Owyhee, Bentz a déclaré qu’il s’attend à ce que sa propre proposition législative soit prête dans les semaines à venir.

« Une grande partie » de ce qui figure dans la législation du Sénat « ne figurera pas dans mon projet de loi ».

Bentz a déclaré qu’il naviguait dans la politique de la Chambre.

“Je prépare un projet de loi qui, je pense, reflète ce qui est possible dans une Chambre contrôlée par les Républicains”, a déclaré Bentz.

Houston a déclaré que c’était la politique du Congrès qui avait incité une coalition de groupes environnementaux à lancer ce qu’il a qualifié de campagne « parallèle » pour incorporer le compromis d’Owyhee dans une désignation de monument national.

« Nous sommes conscients qu’il est extrêmement difficile de faire adopter une législation sur les terres publiques par le biais du Congrès de nos jours », a-t-il déclaré. « Nous préconisons que le monument national » reflète la législation du Sénat et « reflète les besoins de toutes les parties prenantes ».