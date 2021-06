Le représentant Byron Donalds DÉTRUIT CNN pour avoir tenté de le faire rejeter par CBC à propos de Trump – The Right Scoop

Le Congressional Black Caucus refuse d’accepter le député noir Byron Donalds en tant que membre et il est allé sur CNN aujourd’hui pour en discuter. Voici une partie de la façon dont cela s’est passé :

Brianna Keilar de CNN note que la CBC a rejeté Donalds parce qu’elle prétend qu’il ne partage pas les mêmes valeurs, et elle essaie rapidement de faire cela à propos de Trump, suggérant qu’il est raciste en jouant ses commentaires sur la suprématie blanche, et en pointant également les questions de Donalds à propos de l’élection. Voici comment Donalds a répondu :

« Tout d’abord, ce que le président a dit dans le passé n’a rien à voir avec cette discussion… En tant qu’homme noir en Amérique, je suis autorisé à avoir mes propres réflexions sur qui je choisis de soutenir et qui je choisis de ne pas Support. Je pense que c’est important que vous parliez du Congressional Black Caucus ou du Florida State Legislative Black Caucus ou du National Caucus of State Black Legislators, des organisations dont j’ai fait partie dans le passé.

Mon soutien au président Trump a été constant, mais en même temps, j’ai eu la capacité de défendre des problèmes, des idées, des propositions et des financements qui ont aidé la communauté noire dans mon État. Vous parlez à quelqu’un qui a passé mes trois premières années à l’université à Florida A&M, un HBCU. Donc, que mon soutien au président Trump, qu’il soit pour ou contre, n’a pas d’importance. Cela n’a rien à voir avec cette discussion. C’est [about] si l’idéologie de quelqu’un qui est conservateur est la bienvenue dans le Black Caucus du Congrès. C’est vraiment si simple.

Et donc, évoquer le président Trump et faire cela à son sujet n’a pas d’importance. C’est sans importance. Cela n’a rien à voir avec la situation actuelle. La question est de savoir pourquoi la CBC ne me laissera pas participer.