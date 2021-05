Le représentant Brian Mast propose une subvention aux mammifères marins pour les lamantins mourants

Le représentant Brian Mast, R-Fla., Veut augmenter le financement fédéral aux gouvernements locaux et aux organismes sans but lucratif pour le sauvetage et la réhabilitation des mammifères marins malades et blessés, une réponse au taux de mortalité effrayant des lamantins en Floride cette année.

Mast a introduit la loi sur la recherche et l’intervention sur les mammifères marins. La démocrate Stephanie Murphy, qui représente les potions de la région d’Orlando, est son co-parrain. Le projet de loi pourrait rapporter 7 millions de dollars par an pour aider à protéger et à étudier la mort des mammifères marins.

Selon les données de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission disponibles mercredi, plus de lamantins de Floride sont morts au cours des trois premiers mois de 2021 que dans l’ensemble de 2020, la plupart d’entre eux dans le tronçon de l’Indian River Lagoon à travers le comté de Brevard, selon les données de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Le seuil a été atteint à la mi-avril, avec 649 décès de lamantins en un peu plus de trois mois.

En partie, les experts attribuent les décès à un déclin de l’habitat des herbiers marins, qui laisse les lamantins affamés. En mars, les responsables fédéraux de la faune ont convenu d’appeler les décès un événement de mortalité inhabituel, ou UME.

À présent, les membres du Congrès cherchent à mettre à jour la loi de 1972 sur la protection des mammifères marins et à autoriser à nouveau le programme de subvention d’aide au sauvetage des mammifères marins John H. Prescott.

La législation bipartite allouerait au moins 42 millions de dollars sur six ans pour aider au rétablissement, aux soins et au traitement des mammifères marins malades, blessés et enchevêtrés. Les efforts seraient maintenant connus sous le nom de programme de subvention de sauvetage et d’intervention pour les mammifères marins John H. Prescott.

À compter de cette année, jusqu’à 7 millions de dollars par an en subventions pourraient être accordés, dont 500 000 dollars pour un programme d’intervention rapide spécifique. Chaque subvention serait probablement jusqu’à 150 000 $, selon le projet de loi.

Le programme aiderait également à créer une base de données sur les mammifères marins malades ou morts, comme les lamantins, pour mieux étudier et plus rapidement les tendances plus larges de ces décès. Certaines données seraient accessibles au public dans les 30 jours suivant l’analyse d’un incident par les chercheurs, et des rapports complets seraient disponibles chaque année, créés par la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Des subventions seraient également accordées pour la formation aux interventions d’urgence dans les zones où elle n’existe pas ou à peine existe.

« Cette législation bipartite apportera un soutien fédéral aux efforts de sauvetage et de réhabilitation de ces mammifères, tout en renforçant les efforts pour arrêter cette destruction avant qu’il ne soit trop tard », a déclaré Mast dans un communiqué.

Murphy, soulignant l’augmentation du nombre de décès de lamantins, a déclaré dans un communiqué que « ces créatures ont désespérément besoin de notre aide ».

La sénatrice démocrate Maria Cantwell de Washington parraine un projet de loi similaire. Le projet de loi aiderait à étudier les mammifères marins malades et blessés dans l’Arctique.

Lisez la facture ici:

Le rédacteur Max Chesnes a contribué à ce rapport.

Joshua Solomon est un journaliste politique couvrant la côte au trésor. Vous pouvez le joindre au 772-692-8935 ou joshua.solomon@tcpalm.com.