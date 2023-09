Le représentant Bowman fait l’objet d’une enquête pour avoir déclenché une alarme incendie alors que McCarthy la compare au 6 janvier

WASHINGTON – Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a demandé que le représentant Jamaal Bowman, DN.Y., soit puni après avoir déclenché une alarme incendie dans un immeuble de bureaux du Capitole samedi, en le comparant aux émeutiers du 6 janvier qui ont attaqué le bâtiment.

« Quand on pense à la façon dont les autres personnes ont été traitées lorsqu’elles entraient et voulaient changer le cours de ce qui se passait dans le bâtiment », a déclaré McCarthy.

McCarthy a poursuivi en disant que le comité d’éthique devrait prendre « au sérieux » l’alarme incendie déclenchée.

« Cela ne devrait pas rester sans punition », a déclaré McCarthy. «Je vais en discuter avec le leader démocrate. Mais cela ne doit pas rester sans sanction. C’est un embarras.

Le bureau de Bowman a reconnu qu’il avait déclenché l’alarme, mais a suggéré que ce n’était pas intentionnel.

« Le membre du Congrès Bowman n’avait pas réalisé qu’il déclencherait une alarme dans le bâtiment alors qu’il se précipitait pour procéder à un vote urgent », a déclaré le porte-parole dans un communiqué. « Le membre du Congrès regrette toute confusion. »

Le leader démocrate, le représentant Hakeem Jeffries, DN.Y., a déclaré qu’il n’avait pas encore vu la vidéo du déclenchement de l’alarme incendie.

« Jusqu’à ce que je voie la vidéo, je n’ai aucun autre commentaire », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé.

La police du Capitole des États-Unis enquête, selon un communiqué qui ne mentionne pas Bowman nommément, et le comité d’administration de la Chambre mène également une enquête.

« Le représentant Jamal Bowman a déclenché une alarme incendie à Cannon ce matin », a écrit un compte contrôlé par les républicains du comité sur X, le site anciennement connu sous le nom de Twitter, notamment en épelant incorrectement le prénom du membre du Congrès. « Une enquête sur les raisons de ce retrait est en cours. »

Le message a été signé par le président du comité Bryan Steil, R-Wis.

Et sa collègue républicaine de New York, Nicole Malliotakis, a déclaré sur X qu’elle présenterait une résolution visant à expulser Bowman de la Chambre à la suite de l’incident. « Il s’agit du Congrès des États-Unis, pas d’un lycée de la ville de New York. Cette action justifie l’expulsion et je présente une résolution dans ce sens », a-t-elle déclaré. a écrit.

L’alarme incendie a retenti dans l’immeuble de bureaux Cannon, qui est relié au Capitole par un tunnel souterrain, alors que les républicains tentaient d’entamer un vote sur une mesure de dépenses de 45 jours pour maintenir le gouvernement ouvert.

« Aujourd’hui à 12h05, une alarme incendie a été déclenchée au 2ème étage du bâtiment de bureaux de Cannon House », a déclaré un porte-parole de la police du Capitole dans le communiqué. « Le bâtiment a été évacué pendant que les agents de l’USCP vérifiaient le bâtiment. Le bâtiment a été rouvert après avoir déterminé qu’il n’y avait aucune menace. Une enquête sur ce qui s’est passé et pourquoi se poursuit. »

Les démocrates ont semblé tenter de retarder le début du vote, dont ils avaient été très peu informés. Beaucoup se sont plaints du fait que les républicains essayaient de voter avant que les démocrates n’aient eu le temps de lire le projet de loi.

Le représentant Hakeem Jeffries, le leader démocrate, a prononcé un discours de 52 minutes dans ce qui a été considéré comme un effort pour donner à ses collègues et à son personnel le temps de déterminer si son parti soutiendrait le projet de loi.

Finalement, le vote a commencé deux heures et demie après le début prévu. Et les démocrates ont massivement voté en faveur du projet de loi.