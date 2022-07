Le représentant Barry Loudermilk a dirigé 1/5 Capitol Tours maintenant, il veut enquêter sur le comité 1/6

Loudermilk a déclaré à POLITICO qu’il était intéressé à présider le comité d’administration de la Chambre dans une future majorité du GOP, en l’utilisant pour creuser dans le panel du 6 janvier et la sécurité du Capitole. Cette présidence est grande ouverte et Loudermilk est le républicain le plus ancien du comité après le représentant de l’Illinois Rodney Davis, qui a perdu sa primaire le mois dernier.

Dans une brève interview, Loudermilk a dit au comité restreint qu’il avait donné un court coup de pouce à la sécurité du Capitole au service de “un récit de pousser le blâme quelque part”. Il a ajouté que les membres du comité d’administration, qui a compétence sur le complexe du Capitole, «doivent également examiner des choses comme les fausses allégations qu’ils ont faites contre des gens… parce que lorsque vous faites de fausses allégations, c’est en violation des règles de la Chambre. ”