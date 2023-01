Le représentant américain Underwood a prêté serment, donnant à Illinois Valley une nouvelle députée – Shaw Local

La vallée de l’Illinois a un nouveau représentant au Congrès.

La représentante américaine Lauren Underwood, D-Naperville, a prêté serment samedi en tant que représentante du 14e district du Congrès de l’Illinois pour son troisième mandat.

Après le redécoupage, le 14e district comprendra Ottawa, La Salle, Pérou, Spring Valley, Oglesby, Utica, Marseille, Seneca, DePue, Mendota, Earlville, Leland, Sheridan et Somonauk. Le quartier comprend également Joliet, DeKalb, Oswego et Yorkville.

“Je suis extrêmement honoré de représenter le 14e district de l’Illinois pour un troisième mandat”, a déclaré Underwood dans un communiqué de presse. «Je m’engage à représenter toutes les familles de notre communauté afin de réduire les coûts pour les familles et de protéger notre démocratie. Mettons-nous au travail.”

Le représentant américain Darin LaHood, R-Dunlap, représente désormais le 16e district. (Troy Taylor)

La vallée de l’Illinois faisait auparavant partie du 16e district du Congrès, qui était représenté par Adam Kinzinger, qui a décidé de ne pas se représenter. Le représentant américain Darin LaHood, R-Dunlap, représente désormais le 16e district.

Streator, Grand Ridge, Lostant et Ransom font partie des communautés qui resteront dans le 16e arrondissement. Le district s’étend aussi loin au sud que LeRoy et Downs à l’est de Bloomington-Normal et s’étend à travers les comtés de Woodford, Marshall, Putnam, Bureau, Lee et Ogle jusqu’au comté de Winnebago où il atteint la frontière du Wisconsin et de l’Iowa dans le comté de Jo Daviess – l’état de pointe nord-ouest. Le district comprendra Princeton, Wenona, Toluca, Flanagan, Henry, LaMoille, Wyanut, Walnut, Amboy et Dixon.

Lors du 118e Congrès, Underwood assumera un nouveau rôle en tant que coprésident du Comité de la politique démocratique et des communications, aux côtés des représentants. Veronica Escobar, D-Texas, et Dean Phillips, D-Minnesota, avec le représentant Joe Neguse, D-Colorado, servant de président. Underwood est la deuxième femme noire de l’histoire des États-Unis à être élue à la direction de la Chambre après la représentante Shirley Chisholm, qui a été élue secrétaire du caucus démocrate en 1977.

Au cours du mandat précédent, Underwood a souligné qu’elle avait signé sept lois; 24 255 324 $ d’économies et d’avantages gagnés récupérés pour les électeurs ; 30 614 913 $ en financement de projets communautaires pour le 14e district ; et accueilli 14 mairies.

