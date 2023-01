Le représentant américain Sorensen prononce son premier discours à la Chambre – Shaw Local

Le membre du Congrès Eric Sorensen a prononcé son premier discours à la Chambre lundi, affirmant qu’il prévoyait d’être une “voix de confiance” pour le 17e district.

Sorensen a prêté serment plus tôt ce mois-ci au siège du 17e district, en remplacement de l’ancienne représentante américaine Cheri Bustos qui ne s’est pas présentée aux élections et a servi cinq mandats.

Sorensen a été météorologue à la télévision à Rockford et dans les Quad Cities pendant environ deux décennies, et il a déclaré qu’on lui faisait confiance pour présenter aux membres de la communauté les bonnes informations pour qu’ils puissent prendre de bonnes décisions en période de temps dangereux.

Il est le premier membre du Congrès ouvertement gay de l’État et a remporté les élections générales de novembre contre la républicaine Esther Joy King.

Sorensen a déclaré qu’il était “prêt à mettre de côté la politique partisane et à se mettre au travail au 118e Congrès”.

“Je me concentre sur l’obtention de résultats pour mes électeurs, qu’il s’agisse de réduire les coûts des aliments, de l’énergie ou des médicaments sur ordonnance, d’augmenter les emplois bien rémunérés dans nos communautés ou de protéger l’accès aux soins de santé reproductive”, a déclaré Sorensen. “Je promets de travailler avec n’importe qui, démocrate ou républicain, sur des solutions de bon sens qui résolvent les problèmes auxquels les familles et les entreprises du centre et du nord-ouest de l’Illinois sont confrontées dans leur vie quotidienne.”