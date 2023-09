Le représentant américain Mike Quigley de Chicago a été le seul démocrate à la Chambre des représentants à voter contre un plan de financement d’urgence visant à éviter une fermeture du gouvernement fédéral, citant le manque de financement du projet de loi pour l’Ukraine dans sa lutte contre l’invasion russe.

La résolution continue a été adoptée par la Chambre dirigée par les Républicains grâce aux votes démocrates alors que le président de la Chambre, Kevin McCarthy de Californie, a proposé un projet de loi « propre » qui a également été dépouillé des éléments poussés par les éléments d’extrême droite du caucus du GOP qui exigeaient une sécurité accrue aux frontières et des réductions de dépenses.

En conséquence, Quigley, un progressiste du côté nord et nord-ouest et des banlieues ouest, s’est retrouvé dans la rare position d’être du même côté de l’addition que la représentante américaine Marjorie Taylor Greene de Géorgie, la représentante Lauren Boebert du Colorado, Le représentant co-fondateur du Freedom Caucus, Jim Jordan de l’Ohio, et les trois républicains de l’Illinois House, Darin LaHood de Peoria, Mike Bost de Murphysboro et Mary Miller d’Oakland.

L’appel global était de 335 voix contre 91, les législateurs de la Chambre ayant approuvé la mesure de financement sur 45 jours, qui a été adoptée et envoyée au Sénat quelques heures seulement avant la date limite du 1er octobre à 0 h 01. Si aucune loi n’est adoptée d’ici là, cela entraînera la fermeture du gouvernement. Il y avait 209 démocrates qui se sont joints aux 126 républicains en faveur, tandis que sur les 91 opposés, 90 étaient républicains.

Quigley est coprésident du caucus bipartisan du Congrès sur l’Ukraine et il s’en est pris aux républicains qui ont critiqué l’augmentation de l’aide américaine à l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie.

« Ce projet de loi est une victoire pour Poutine et pour ses sympathisants du monde entier. Nous avons désormais 45 jours pour corriger cette grave erreur », a déclaré Quigley dans un communiqué, faisant référence au président russe Vladimir Poutine.

« J’avais la responsabilité envers mes électeurs d’exprimer mon opposition à cette décision et de faire part de mes inquiétudes maintenant, avant que les Républicains favorables à la Russie ne s’entêtent ou ne revendiquent la victoire dans le prochain accord de financement », a déclaré Quigley, dans sa 14e année à la Chambre. pour expliquer son vote « non ».

Quigley a déclaré que les tentatives des Républicains de faire valoir qu’un choix doit être fait entre l’Amérique et l’Ukraine « présentent un faux dilemme ». Protéger l’Ukraine est dans notre intérêt national.»

Lors d’une conférence de presse après le vote, McCarthy ne s’est pas engagé à présenter un projet de loi distinct sur l’aide à l’Ukraine, bien qu’il ait déclaré qu’il soutenait les Ukrainiens dans leur cause contre la Russie.

Le représentant américain Jan Schakowsky d’Evanston, membre de la direction démocrate de la Chambre, a ridiculisé les luttes intestines entre républicains pour avoir mis la nation « sur une trajectoire de collision vers une fermeture du gouvernement ». Mais elle a également reconnu : « J’aurais aimé que le financement pour l’Ukraine soit inclus ».

« Il existe toujours un large soutien bipartisan en faveur de la poursuite de notre aide à l’Ukraine. Nous ne leur tournerons jamais le dos. Nous apporterons à l’Ukraine le soutien dont elle a besoin », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Bost, qui fait face à un défi majeur de la part du candidat républicain non élu au poste de gouverneur l’année dernière, Darren Bailey de Xenia, a déclaré que son vote contre la mesure de financement était dû au fait qu’elle manquait « de réformes sérieuses en matière de dépenses ou de sécurité des frontières ».

« Les habitants du sud de l’Illinois m’ont envoyé à Washington pour rétablir la santé financière et sécuriser notre frontière sud », a déclaré Bost dans un communiqué. déclaration sur Xanciennement connu sous le nom de Twitter.

