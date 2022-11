Le représentant américain Jesus ‘Chuy’ Garcia candidat à la mairie de Chicago

CHICAGO (AP) – Quelques jours après avoir facilement été réélu au Congrès, le représentant américain Jesus “Chuy” Garcia a annoncé jeudi qu’il rejoindrait un groupe de candidats déjà bondé dans l’espoir de renverser le maire de Chicago, Lori Lightfoot, alors qu’elle se présente pour un second mandat.

Garcia, qui a pendant des années fait connaître son désir de diriger Chicago et qui en 2015 s’est présenté sans succès contre le maire Rahm Emanuel lors du premier second tour de la ville, devient instantanément l’un des principaux prétendants grâce à sa popularité en tant que membre du Congrès et une histoire qui inclut le temps. en tant qu’échevin du conseil municipal et en tant que membre du conseil des commissaires du comté de Cook. Il devait faire son annonce officielle lors d’une conférence de presse jeudi.

S’il est élu, Garcia, 66 ans, originaire du Mexique et arrivé à Chicago à l’âge de 9 ans, deviendrait le premier maire latino de la troisième plus grande ville du pays.

Garcia a été élu pour la première fois au Congrès en 2018 pour représenter le 4e district du Congrès de l’Illinois, qui couvre les côtés sud-ouest et nord-ouest de Chicago, d’autres quartiers de la ville et comprend des parties d’un certain nombre de banlieues ouest du comté de Cook. Il affronte un maire qu’il a aidé à faire élire lorsqu’il l’a approuvée lors d’un second tour contre le président du conseil du comté de Cook, Toni Preckwinkle.

Dans une vidéo annonçant sa candidature, Garcia a sonné un thème similaire aux candidats déjà déclarés qui ont décrit Lightfoot comme une figure de division qui a aliéné certains membres du conseil municipal et d’autres depuis son élection en 2019. Sans nommer Lightfoot, Garcia a déclaré Chicago “a besoin d’un maire qui nous rassemble et nous unisse au lieu de nous séparer.”

« Les gens me connaissent. … Ils savent ce que j’ai fait. Je sais que nous finirons par obtenir leur soutien », a-t-il déclaré au Chicago Sun-Times. “Personne dans la politique de Chicago aujourd’hui n’a été impliqué dans la lutte contre la vieille Chicago Machine corrompue, raciste et sexiste (plus longtemps) que moi.”

Garcia rejoint un groupe qui comprend les membres du conseil municipal Sophia King, Raymond Lopez et Roderick Sawyer ; Le commissaire du comté de Cook, Brandon Johnson, et le représentant de l’État, Kam Buckner. L’ancien PDG des écoles publiques de Chicago, Paul Vallas, l’activiste communautaire Ja’Mal Green et Willie Wilson, un riche homme d’affaires, sont également en lice. Candidat à la mairie à deux reprises qui s’est également présenté au Sénat américain, Wilson est peut-être mieux connu pour avoir donné des millions de dollars aux gens pour les aider à payer leurs impôts et, plus récemment, à acheter de l’essence.

The Associated Press