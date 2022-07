Le représentant américain Hice cité à comparaître dans le cadre d’une enquête électorale en Géorgie

ATLANTA (AP) – Le représentant républicain américain Jody Hice de Géorgie a été assigné à témoigner devant un grand jury spécial qui enquête pour savoir si l’ancien président Donald Trump et d’autres ont illégalement tenté d’interférer dans les élections de 2020 dans l’État.

L’assignation à comparaître, que Hice a reçue le 29 juin, lui ordonne de comparaître mardi devant le grand jury spécial d’Atlanta, a déclaré son avocat dans un dossier judiciaire. Ce dépôt vise à faire entendre l’affaire devant un tribunal fédéral plutôt que devant le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton qui supervise le grand jury spécial.

“Étant donné que le membre du Congrès Hice est membre de la Chambre des représentants des États-Unis et qu’il est invité à témoigner en vertu d’une assignation à comparaître émise par l’État, la loi sur la révocation d’un officier fédéral devrait s’appliquer, et cette action devrait donc être supprimée” à la cour fédérale, avocat Loree Anne Paradise a écrit vendredi dans le dossier.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a ouvert une enquête au début de l’année dernière pour savoir si Trump et ses alliés avaient commis des crimes alors qu’ils cherchaient à annuler sa faible défaite électorale dans l’État. Un grand jury spécial avec pouvoir d’assignation a été assis en mai à sa demande.

Un certain nombre de hauts fonctionnaires républicains, dont le secrétaire d’État Brad Raffensperger et le procureur général Chris Carr, ont déjà témoigné devant le grand jury spécial. Le gouverneur Brian Kemp devrait faire une déclaration enregistrée sous serment le 25 juillet.

Hice, qui quittera ses fonctions en janvier après une tentative infructueuse de renverser Raffensperger, était l’un des nombreux législateurs du GOP qui ont assisté à une réunion de décembre 2020 à la Maison Blanche au cours de laquelle les alliés de Trump ont discuté de diverses façons d’annuler la victoire électorale de Joe Biden. Hice a rejoint d’autres membres du House Freedom Caucus, une aile conservatrice de la chambre, lors de la réunion d’une heure pour discuter avec le chef de cabinet de la Maison Blanche de l’époque, Mark Meadows, de deux stratégies spécifiques pour renverser les résultats des élections.

Le premier était un effort pour nommer une liste alternative d’électeurs qui déclareraient à tort que Trump était le vainqueur dans sept États du champ de bataille remportés par Biden. Le second était un plan visant à intensifier une campagne de pression contre le vice-président de l’époque, Mike Pence, pour ignorer les véritables votes électoraux de ces sept États lorsqu’il a présidé le processus de certification cérémonielle le 6 janvier 2021.

Cassidy Hutchinson, une ancienne assistante de Meadows, a révélé les détails de la réunion de la Maison Blanche au comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier au Capitole américain.

Plus tôt ce mois-ci, Willis a entamé une procédure d’assignation à comparaître de témoins étrangers à témoigner. Cela comprenait des conseillers et alliés proches de Trump, dont le sénateur américain Lindsey Graham de Caroline du Sud et l’ancien maire de New York Rudy Giuliani, qui a également été l’avocat de Trump.

Graham a une audience prévue devant un tribunal fédéral de Caroline du Sud plus tard cette semaine pour tenter de lutter contre la tentative de Willis de le faire témoigner.

Willis, une démocrate, a déclaré qu’elle s’intéressait aux actions du groupe de 16 républicains géorgiens qui, agissant comme une liste alternative d’électeurs, ont signé un certificat indiquant à tort que Trump avait remporté l’État alors que c’était en fait Biden qui en avait obtenu le plus. voix.

___

L’écrivain de l’Associated Press Farnoush Amiri à Washington a contribué à ce rapport.

Kate Brumback, L’Associated Press