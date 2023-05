Le représentant américain George Santos arrêté pour des accusations criminelles fédérales

ISLIP CENTRAL, NY –

Le représentant américain George Santos, le républicain de New York tristement célèbre pour avoir fabriqué des éléments clés de l’histoire de sa vie, a été arrêté mercredi pour des accusations criminelles fédérales avant une comparution prévue devant le tribunal.

L’acte d’accusation indique que Santos a incité des partisans à faire un don à une entreprise sous le faux prétexte que l’argent serait utilisé pour soutenir sa campagne. Au lieu de cela, dit-il, il l’a utilisé pour ses dépenses personnelles, y compris des vêtements de créateurs de luxe et pour payer ses cartes de crédit.

Le procureur américain Breon Peace a déclaré que l’acte d’accusation « vise à tenir Santos responsable de divers stratagèmes frauduleux présumés et de fausses déclarations effrontées ».

« Prises ensemble, les allégations de l’acte d’accusation accusent Santos de s’être appuyé sur la malhonnêteté et la tromperie répétées pour monter dans les couloirs du Congrès et s’enrichir », a déclaré Peace.

Santos devait comparaître pour la première fois devant un tribunal fédéral de Long Island plus tard mercredi, date à laquelle les charges retenues contre lui seraient levées.

Joint par l’AP mardi, Santos a déclaré qu’il n’était pas au courant des accusations.

Santos a été élu au Congrès l’automne dernier après une campagne construite en partie sur des mensonges. Il a dit aux gens qu’il était un riche négociant de Wall Street avec un portefeuille immobilier substantiel qui avait été un joueur de volley-ball vedette à l’université, entre autres. En réalité, il ne travaillait pas dans les grandes entreprises financières qui, selon lui, l’avaient employé, n’était pas allé à l’université et avait eu des difficultés financières avant sa candidature à une fonction publique.

Des questions sur ses finances ont également fait surface. Dans les documents réglementaires, Santos a déclaré qu’il avait prêté plus de 750 000 dollars américains à sa campagne et aux comités d’action politique connexes, mais on ne savait pas comment il serait parvenu à ce genre de richesse si rapidement après des années au cours desquelles il avait eu du mal à payer son loyer et fait face à de multiples expulsions. procédure.

Dans un formulaire de divulgation financière, Santos avait déclaré gagner 750 000 $ par an plus les dividendes d’une entreprise familiale, l’organisation Devolder. Il a décrit plus tard cette entreprise comme un courtier pour la vente d’articles de luxe comme des yachts et des avions. L’entreprise a été constituée en Floride peu de temps après que Santos ait cessé de travailler comme vendeur pour une société accusée par les autorités fédérales d’exploiter un système de Ponzi illégal.

De nombreux compatriotes républicains de Santos à New York l’ont appelé à démissionner après la révélation de son histoire de fabrications. Certains ont renouvelé leurs critiques à son égard alors que la nouvelle de l’affaire criminelle se répandait.

« Écoutez, George Santos aurait dû démissionner en décembre. George Santos aurait dû démissionner en janvier. George Santos aurait dû démissionner hier. Et peut-être qu’il démissionnera aujourd’hui. Mais tôt ou tard, qu’il le veuille ou non, la vérité et justice lui sera rendue », a déclaré le représentant américain Marc Molinaro, un républicain représentant certaines parties du nord de l’État de New York.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., était plus circonspect, disant « Je pense qu’en Amérique, vous êtes innocent jusqu’à preuve du contraire. »

Santos a déjà fait l’objet d’enquêtes criminelles.

À l’âge de 19 ans, il a fait l’objet d’une enquête criminelle au Brésil sur des allégations selon lesquelles il aurait utilisé des chèques volés pour acheter des articles dans un magasin de vêtements. Les autorités brésiliennes ont déclaré avoir rouvert le dossier.

En 2017, Santos a été accusé de vol en Pennsylvanie après que les autorités ont déclaré qu’il avait utilisé des milliers de dollars en chèques frauduleux pour acheter des chiots à des éleveurs de chiens. Cette affaire a été classée après que Santos a affirmé que son chéquier avait été volé et que quelqu’un d’autre avait pris les chiens.

Les autorités fédérales ont examiné séparément les plaintes concernant le travail de Santos pour collecter des fonds pour un groupe qui prétendait aider les animaux de compagnie négligés et maltraités. Un vétéran du New Jersey a accusé Santos de ne pas avoir remis les 3 000 $ qu’il avait collectés pour aider son chien à subir une intervention chirurgicale nécessaire.



——



Farnoush Amiri a contribué à ce rapport depuis Washington