Le représentant américain Dan Bishop annonce sa candidature au poste de procureur général de la Caroline du Nord

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Le représentant de Caroline du Nord, Dan Bishop, un membre vocal du Freedom Caucus qui est devenu un repoussoir du président de la Chambre Kevin McCarthy, a annoncé jeudi qu’il se présenterait au poste de procureur général de l’État l’année prochaine plutôt que de chercher à rester dans Congrès.

L’avocat républicain a révélé sa décision dans une interview à la radio dans sa ville natale de Charlotte.

Bishop a rejoint le Congrès en 2019 en remportant de justesse une élection spéciale, après avoir rehaussé son profil dans la politique de l’État en tant que principal sponsor du controversé «projet de loi sur les toilettes» de 2016. Ancien commissaire de comté et législateur d’État, Bishop a déclaré qu’il lui manquait de pratiquer le droit plus régulièrement et qu’il considérait le poste comme un moyen de contrer un gouvernement fédéral envahissant et de renforcer l’application de la loi à une époque de violence croissante.

« Au cours de nombreux mois, nous avons décidé que c’était la bonne chose à faire pour moi, de revenir en Caroline du Nord », a déclaré Bishop à la radio WBT, faisant référence à sa femme. « Je pense qu’il y a une opportunité d’utiliser l’influence de ce bureau pour rétablir la loi et l’ordre dans nos villes. »

Toute candidature au poste de procureur général est difficile au cours d’une année d’élection présidentielle dans cet État étroitement divisé. Bishop a déclaré qu’un républicain n’avait pas été élu à ce poste depuis plus de 125 ans.

Il y a une ouverture potentielle maintenant que l’actuel procureur général Josh Stein sollicite la nomination démocrate au poste de gouverneur l’année prochaine. Stein a remporté les élections générales de 2016 et 2020 avec moins d’un point de pourcentage sur ses rivaux républicains.

À Washington, Bishop s’est positionné à droite de McCarthy, repoussant l’équipe de direction de la Chambre pour le plafond de la dette et l’accord budgétaire que l’orateur a conclu avec le président Joe Biden. Bishop faisait partie de ceux qui ont montré leur frustration envers McCarthy en mettant en place des blocages procéduraux pour mener les affaires de la Chambre et faire avancer les projets de loi du GOP.

Bishop a été approuvé par Donald Trump dans le passé, et le Club national pour la croissance PAC a rapidement approuvé sa décision jeudi. Le président du PAC, David McIntosh, a déclaré que le groupe était « impatient de fournir le soutien nécessaire pour que Bishop devienne le prochain procureur général de la Caroline du Nord ». Bishop a déclaré jeudi qu’il s’attend à « démontrer un soutien très important » dans son premier rapport de financement de campagne plus tard ce mois-ci.

« J’avais vraiment l’intention d’aller à Washington et de faire ce que les gens attendaient de moi – être une voix fiable pour eux, être un combattant pour eux », a déclaré Bishop jeudi. « C’est une autre façon de faire le même combat sur une scène différente. »

La décision de Bishop ouvre un siège au sein d’une délégation de 14 membres désormais équitablement répartis entre démocrates et républicains. Le 8e district du Congrès que Bishop représente actuellement s’étend sur tout ou partie de huit comtés suburbains et ruraux à l’est de la plus grande ville de Caroline du Nord et est résolument conservateur.

Les frontières du Congrès de l’État seront retravaillées lorsque l’Assemblée générale contrôlée par les républicains procédera à un redécoupage cet automne. Une décision de la Cour suprême de l’État en avril ouvre la porte à des frontières qui pourraient donner aux candidats du GOP une chance solide de remporter au moins 10 des 14 sièges.

Ancien commissaire du comté de Mecklenburg qui vit maintenant dans le comté voisin d’Union, Bishop a été élu à la State House en 2014 et au Sénat deux ans plus tard. Il était l’un des principaux défenseurs de la loi de l’État de 2016 qui stipulait que les personnes transgenres devaient utiliser des toilettes publiques correspondant à leurs certificats de naissance et interdisaient les ordonnances anti-discrimination locales.

Le «projet de loi sur les toilettes» a été partiellement abrogé après un an d’attention nationale non désirée sur la Caroline du Nord qui a entraîné la perte de projets commerciaux, de conventions et de tournois de basket-ball, coûtant finalement à l’État plus de 525 millions de dollars rien qu’en 2017, selon une analyse de l’Associated Press.

Les démocrates ont cité son rôle dans la loi de 2016 et ses votes contre la certification des victoires de Biden en 2020 en Arizona et en Pennsylvanie comme preuve qu’il n’est pas apte à être procureur général.

Bishop « est la définition d’un politicien d’extrême droite déconnecté qui est bien en dehors du courant dominant de la Caroline du Nord », a déclaré Emily Trifone de la Democratic Attorneys General Association dans un communiqué de presse.

Parmi les autres candidats annoncés au poste de procureur général à ce jour figurent l’ancien représentant de l’État, Tom Murry, un républicain, et les démocrates Tim Dunn et Charles Ingram. Les primaires du parti auraient lieu en mars.

