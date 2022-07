Le représentant américain Casten est nettement mieux financé que son rival du GOP Pekau, selon les archives – Shaw Local

Tout juste sorti d’une victoire décisive aux primaires démocrates dans le 6e district du Congrès de l’Illinois, le représentant américain Sean Casten de Downers Grove a terminé juin avec un trésor de guerre de campagne plus de 10 fois plus grand que celui du challenger républicain Keith Pekau, selon les archives.

Castenqui a vaincu son compatriote US Rep. Marie Newmann et le Chicagoan Charles Hughes pour devenir le candidat démocrate au 6e, a commencé le troisième trimestre de l’année le 1er juillet avec 574 339 $ dans ses coffres de campagne.

Pékinle maire d’Orland Park, avait économisé 53 387 $ après sa bataille à six pour l’investiture du GOP.

Casten a dirigé tous les candidats du 6e district dans la collecte de fonds – et les dépenses – tout au long du cycle électoral.

Les campagnes du Congrès doivent déposer des rapports financiers auprès de la Commission électorale fédérale une fois qu’elles ont collecté ou dépensé au moins 5 000 $.

Les derniers rapports, détaillant la collecte de fonds et les dépenses entre le 9 juin et le 30 juin, étaient attendus à la fin de la semaine dernière. Les rapports peuvent être consultés sur fec.gov.

La Casten pour le Congrès Le comité a commencé la dernière période de dépôt avec près de 886 308 $ économisés, et il a ensuite recueilli environ 255 368 $. Son revenu total pour le deuxième trimestre était d’environ 747 946 $.

Au cours de cette dernière période, environ 196 317 $ provenaient de particuliers et 58 950 $ provenaient de comités d’action politique représentant des intérêts particuliers.

Casten est membre du comité des services financiers de la Chambre et il a reçu au moins 20 000 $ d’entreprises des secteurs de l’assurance, des investissements et de la banque, notamment :

• L’American Bankers Association, qui a donné 2 500 $.

• Capitol One, qui a donné 2 500 $.

• The Northern Trust Corp., qui a donné 1 000 $.

• Rock Holdings, qui a donné 5 000 $.

Le directeur adjoint de la campagne, Jacob Vurpillat, a déclaré que les efforts de collecte de fonds de Casten reflétaient une approbation «écrasante» de son travail au Congrès.

“Les gens de tout le district font la queue derrière Sean pour le soutenir alors qu’il travaille à l’adoption d’une réforme substantielle des armes à feu, à la protection de la liberté de procréation des femmes et à la réduction des coûts pour les familles”, a déclaré Vurpillat.

L’équipe Casten a dépensé près de 567 337 dollars au cours de la période – et 747 946 dollars pendant tout le trimestre – en publicité télévisée et en ligne, en sondages, en salaires du personnel et autres dépenses. Il a terminé juin avec une dette d’environ 75 694 $ envers le candidat, une somme reportée des trimestres précédents.

La Pekau pour le Congrès Le comité a commencé la dernière période de dépôt avec 56 407 $ économisés, et il a ensuite recueilli près de 62 621 $. Son revenu total pour le deuxième trimestre était d’environ 168 809 $.

La quasi-totalité des dons reçus par le comité de Pekau au cours de cette dernière période provenaient de particuliers. La seule exception était de 5 000 $ du Comité national républicain du Congrès.

Les partisans de Pekau comprenaient:

• L’ancien sénateur d’État Steve Rauschenberger d’Elgin, qui a donné 250 $.

• Cynthia Katsenes, administratrice d’Orland Park, qui a donné 400 $.

• William R. Healy, administrateur d’Orland Park, qui a fait don de 1 500 $ en services de comptabilité.

Pekau n’a reçu aucun don des comités d’action politique des entreprises.

L’équipe Pekau a dépensé plus de 65 640 $ au cours de la période – et 285 513 $ pendant tout le trimestre – en publicités, gestion de campagne, consultants et autres dépenses, selon les archives. Il a terminé juin avec environ 70 387 $ de nouvelles dettes envers les vendeurs et le candidat.

Interrogé sur la disparité de collecte de fonds entre les deux candidats, Pekau n’a pas semblé inquiet.

“S’il y a une chose que j’ai apprise en étant dépassé par deux contre un ou plus lors de trois élections, c’est que l’argent n’est pas tout”, a-t-il déclaré dans un e-mail. « Les électeurs ne se soucient pas de la somme d’argent dépensée par les candidats. Ce qu’ils veulent, ce sont des candidats qui se concentrent sur les problèmes qui les intéressent le plus et qui ont fait leurs preuves.

Pekau a déclaré qu’il était convaincu qu’il aurait les moyens de diffuser son message et de gagner en novembre.

Redessiné avant les élections, le 6e district comprend une grande partie des banlieues ouest et sud-ouest des comtés de Cook et DuPage.

https://www.dailyherald.com/news/20220718/us-rep-casten-is-significantly-better-funded-than-gop-rival-pekau-records-show