Le représentant Adam Kinzinger a déclaré que Trump “avait choisi de ne pas agir” dans les 187 minutes de l’émeute du 6 janvier au Capitole – Shaw Local

Le représentant américain Adam Kinzinger a déclaré que l’ancien président Donald Trump “n’a pas manqué d’agir” pendant les 187 minutes entre “la sortie de l’ellipse et le fait de dire à la foule de rentrer chez elle”.

“Il a choisi de ne pas agir”, a déclaré le républicain de Channahon à propos de Trump.

Kinzinger a fait cette déclaration lors de l’audience du comité aux heures de grande écoute du jeudi 6 janvier – la huitième et dernière audience de l’été. Kinzinger, avec la représentante américaine Elaine Luria, D-Virgina, a mené l’interrogatoire des témoins lors de l’audience en se concentrant sur 187 minutes de l’attaque contre le Capitole des États-Unis, au cours de laquelle le panel a déclaré que Trump n’avait pas réussi à réprimer la foule, malgré les appels à l’aide d’aides, d’alliés et même de sa famille

Les preuves présentées jeudi ont montré que Pat Cipollone, ancien avocat de la Maison Blanche, a déclaré qu’il n’était pas au courant de Trump, le 6 janvier, appelant le secrétaire à la Défense, le procureur général ou le secrétaire à la Sécurité intérieure. Keith Kellogg, ancien conseiller à la sécurité nationale, a déclaré qu’il n’avait jamais entendu Trump, le 6 janvier, demander la Garde nationale ou une réponse des forces de l’ordre.

Le comité a déclaré que Trump avait passé son temps le 6 janvier à son endroit habituel à regarder Fox News. Il n’y a aucune trace officielle de ce qu’il a fait, des appels téléphoniques qu’il a passés ou des enregistrements dans le journal présidentiel. Le photographe en chef de la Maison Blanche a reçu l’ordre de ne pas prendre de photos.

Cipollone a déclaré qu’il avait conseillé au président des émeutiers de quitter le Capitole, lorsqu’il a déclaré avoir découvert que des personnes entraient dans le Capitole ou s’approchaient du Capitole d’une manière violente. Plusieurs personnes proches de Trump ont demandé à l’ancien président de faire une déclaration ferme pour condamner les émeutiers.

“Le président aurait pu se rendre dans une salle de briefing à tout moment”, a déclaré Kinzinger.

Sarah Matthews, alors attachée de presse, a déclaré jeudi dans son témoignage qu’il aurait fallu moins de 60 secondes à Trump pour atteindre la salle de briefing. Elle a dit qu’il y avait une caméra disponible pour aller en direct à tout moment.

“Si le président avait voulu faire une déclaration pour s’adresser au peuple américain, il aurait pu le faire presque instantanément”, a déclaré Matthews.

Kinzinger a déclaré qu’il y avait une certaine inquiétude à ce que le président s’adresse au peuple américain lors d’une conférence non scénarisée, car il “avait rarement une conférence de presse propre”.

Cassidy Hutchinson a déclaré au comité du 6 janvier que Cipollone avait déclaré à Mark Meadows, ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, que l’administration devait faire quelque chose de plus, car “ils demandent littéralement la pendaison du vice-président”.

Hutchinson a déclaré que Meadows avait décrit la réponse de Trump au chant « accrochez Mike Pence » à Cipollone.

“Vous l’avez entendu Pat, il pense que Mike le mérite, il ne pense pas qu’ils font quelque chose de mal”, a déclaré Hutchinson.

Avant d’entendre le témoignage, Kinzinger a diffusé une déclaration de l’ancien chef d’état-major Mark Milley concernant le comportement de Trump le 6 janvier :

“Vous savez, vous êtes le commandant en chef, vous avez un assaut en cours sur le Capitole des États-Unis d’Amérique. Rien? Pas d’appel? Rien? Zéro?”

La représentante américaine Liz Cheney, R-Wyoming, l’une des deux républicaines du panel, avec Kinzinger, a déclaré que “le barrage a commencé à se rompre” en ce qui concerne les preuves contre Trump. Bien que jeudi soit la dernière audience prévue pour l’été, elle a déclaré que le comité avait beaucoup plus à faire et à partager, et passerait le mois d’août à rechercher des informations émergentes, puis convoquerait des audiences en septembre.

«S’il n’y a pas de comptes à rendre pour le 6 janvier – pour chaque partie de ce stratagème – je crains que nous ne surmontions pas la menace permanente qui pèse sur notre démocratie. Il doit y avoir de lourdes conséquences pour les responsables », a déclaré le représentant Bennie Thompson, D-Mississippi.