C’est pourquoi les chercheurs et les prestataires de soins de santé qui ont passé des années à essayer d’aider les patients atteints d’EM/SFC et, plus récemment, de COVID long, recommandent qu’ils se reposent autant que possible pendant au moins 2 semaines après une infection virale pour aider leur système immunitaire. Ils conseillent également d’étaler les activités pour éviter le malaise post-effort (PEM), un phénomène où même un effort physique ou mental mineur peut déclencher une poussée de symptômes, notamment une fatigue intense, des maux de tête et un brouillard cérébral.

Une étude internationaleréalisé avec l’aide du US Patient-Led Research Collaborative et publié dans Le Lancet en 2021, a découvert que sur près de 1 800 patients atteints de COVID depuis longtemps qui ont essayé la stimulation, plus de 40 % ont déclaré que cela les avait aidés à gérer les symptômes.

Fardeau pour les femmes et les mères

En autre enquête publiée l’année dernièredes chercheurs britanniques ont interrogé 2 550 patients atteints de COVID de longue durée sur leurs symptômes et ont découvert que le fait de ne pas se reposer suffisamment au cours des 2 premières semaines de la maladie, ainsi que d’autres éléments tels qu’un revenu inférieur, un âge plus jeune et le fait d’être une femme, étaient associés à des symptômes de COVID longs plus graves.