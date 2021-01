Politico est qualifié de misogyne par les démocrates, y compris des personnalités des médias, pour avoir osé rendre compte des millions de dollars que la nouvelle secrétaire au Trésor Janet Yellen a gagnés à Wall Street.

Yellen, que le président élu Joe Biden a choisi comme candidat au poste de chef du Trésor en novembre, a perçu plus de 7,2 millions de dollars en frais de parole des banques de Wall Street et d’autres grandes entreprises au cours des deux dernières années, a rapporté Politico vendredi. Yellen, qui a démissionné de la présidence de la Federal Reserve Bank en 2018, a rapporté près d’un million de dollars de discours prononcés pour Citibank et plus de 800000 dollars du fonds spéculatif Citadel.

Politico a noté que les divulgations financières déposées par Yellen et deux autres choix du Cabinet Biden pourraient éroder le soutien des démocrates de gauche. Mais les fidèles du parti encerclaient les wagons vendredi et ont concentré leur indignation sur Politico pour avoir rapporté les richesses de Yellen à Wall Street.

Le journaliste Michelangelo Signorile a demandé pourquoi Politico disait que Yellen « ratissé » ses millions. « Quelque chose d’inconvénient ou de sinistre chez une femme intelligente a bien payé ses pensées? » il a tweeté. « Et pourquoi cette nouvelle? »

Dans le vieil homme blanc républicain parle "gagné" se traduit par le plus néfaste "ratissé" quand on parle d’une femme. – Contes envoûtants 🐝 (@BewitchingTales) 1 janvier 2021

L’avocat Midwin Charles, analyste juridique pour CNN et MSNBC, a déclaré que Politico devrait supprimer son article car « votre misogynie se montre. » Elle a ajouté, « Dieu interdit à un expert de renommée mondiale, qui se trouve être une femme, d’être rémunéré pour son expertise et son travail. Nous sommes en 2021. Arrêtez de faire ça. »

On y va encore une fois. Dieu interdit à un expert de renommée mondiale – qui se trouve être une femme – d’être rémunéré pour son expertise et son travail. Nous sommes en 2021. Arrêtez de faire ça. https://t.co/ALNHza5mPa – Midwin Charles, Esq. (@MidwinCharles) 1 janvier 2021

La stratège politique Christine Pelosi, fille de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi (D-Californie), a déclaré sarcastiquement que c’était « scandaleux que Janet Yellen ait été payée pour ces discours – à des taux inférieurs à ceux de ses homologues masculins. »

C’est scandaleux que Janet Yellen ait été payée pour ces discours … à des taux inférieurs à ceux de ses homologues masculins. Lancez-vous dans cette enquête, Sam! #Salaire équitable https://t.co/Q2eEPYoNMf – Christine Pelosi (@sfpelosi) 1 janvier 2021

Le professeur de sciences politiques de l’Université Marquette a suggéré que les controverses sur les frais de parole semblent être réservées aux femmes, comme Yellen et l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton. « Je n’ai pas suivi et j’ai peut-être tort, mais les gens ont certainement un problème avec les femmes qui réussissent qui gagnent de l’argent. »

Mais le même article de Politico a ensuite examiné la divulgation financière du choix de Biden pour le secrétaire d’État, Anthony Blinken, qui a gagné près de 1,2 million de dollars en 2018-2019 alors que son cabinet de conseil conseillait de grandes entreprises telles que Facebook, Boeing et AT&T.

« Quiconque a la plus faible bonne foi verrait instantanément pourquoi il est vital de savoir comment Wall Street a volontairement enrichi ceux dont il sait qu’ils vont probablement bientôt les réglementer », a déclaré le journaliste indépendant Glenn Greenwald. « C’est pourquoi les paiements à Wall Street de Larry Summers, un homme, ont toujours été signalés. »

Greenwald a ajouté que les journalistes de Politico avaient été attaqués avec « accusations de bigoterie de mauvaise foi » parce que le Parti démocrate est dirigé par des gens riches qui servent Wall Street et les centres de pouvoir des entreprises tout en vantant la diversité pour cacher leurs vraies priorités.

Quiconque jouit de la bonne foi la plus minimale comprendrait instantanément pourquoi il est essentiel de savoir comment Wall St. a volontairement enrichi ceux dont ils savent qu’ils vont probablement bientôt les réglementer. C’est pourquoi les paiements Wall St de Larry Summers (un homme) ont toujours été signalés: https: //t.co/oaKQYGsDvX – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 1 janvier 2021

« Si vous êtes gêné que votre parti ait simplement chargé le Département du Trésor de quelqu’un qui est devenu extrêmement riche en collectant 250 000 $ de chèques à Wall Street pour une heure de travail, faites pression sur votre parti pour qu’il change, » il a dit. « N’exploitez pas les frottis de misogynie pour essayer de dissuader les journalistes de le révéler. »

Les démocrates – y compris de nombreux journalistes alignés sur le Parti Démocrate – ont passé toute la journée à dénigrer 2 journalistes de Politico comme misogynes parce qu’ils avaient l’audace sexiste de rendre compte de la relation très lucrative entre Janet Yellen et Wall St., l’industrie qu’elle est sur le point de réglementer: https: //t.co/6MQ4e00BJQ – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 1 janvier 2021

