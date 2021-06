Le report de quatre semaines de Boris Johnson à la Journée de la liberté « pourrait empêcher des milliers de personnes d’être hospitalisées », selon un médecin de premier plan

Le retard de quatre semaines de BORIS Johnson jusqu’au «jour de la liberté» pourrait empêcher des milliers de personnes d’être hospitalisées, selon un médecin de premier plan.

Le Premier ministre se prépare à dire aux Britanniques que la quatrième étape de sa feuille de route pour sortir du verrouillage sera retardée d’un mois au milieu de l’augmentation des cas alimentés par la mutation indienne, maintenant connue sous le nom de variante Delta.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les meilleurs médecins disent qu’un report de la « journée de la liberté » empêchera des milliers de personnes vulnérables d’être hospitalisées Crédit : LNP

Et tandis que certains – y compris un conseiller du gouvernement – craignent que le retard ne soit « extrêmement dommageable », les ministres ont été informés que la décision éviterait probablement à beaucoup d’être transportés d’urgence à l’hôpital

Il est entendu que M. Johnson, le chancelier Rishi Sunak, Michael Gove et le secrétaire à la Santé Matt Hancock ont ​​maintenant signé le délai de quatre semaines.

Les Britanniques seront informés du changement aujourd’hui.

Et la modélisation qui devrait être publiée dans quelques heures montrera qu’une pause d’un mois empêchera probablement certains des Britanniques les plus vulnérables d’être suffisamment malades pour être précipités dans les services.

M. Johnson prendra la parole après qu’il a été révélé que les cas de virus ont bondi d’un tiers en seulement une semaine, avec 7 490 autres tests positifs enregistrés hier, ainsi que huit décès.

Il vient comme :

Le Dr Raghib Ali, consultant honoraire en médecine aiguë au NHS Trust des hôpitaux de l’Université d’Oxford, a déclaré au Guardian : « En termes d’admissions d’urgence, le mois dernier a été le plus chargé depuis le début de la pandémie.

« Nous sommes beaucoup plus occupés maintenant dans les services d’urgence qu’aux sommets de la première ou de la deuxième vague.

«Dans d’autres parties de l’hôpital, nous rattrapons beaucoup de travaux électifs en raison de l’arriéré, donc pour ces deux raisons, c’est un très mauvais moment pour avoir une pression supplémentaire de Covid.

« Avant la vaccination, tout ce qu’un retard faisait était de repousser les cas dans le futur, mais nous pouvons vacciner des millions de personnes au cours de ces quatre semaines et cela réduira considérablement la taille des hospitalisations maximales en raison de cette couverture accrue. »

Environ 44% des adultes britanniques ne sont pas encore complètement vaccinés contre Covid.

Plus de deux millions d’entre eux sont âgés de 50 ans et plus.

Au rythme actuel de déploiement, un retard de quatre semaines signifierait que neuf millions de personnes supplémentaires pourraient recevoir leur deuxième dose.

Actuellement, le Royaume-Uni devrait être libre de toutes restrictions le 21 juin Crédit : LNP

Cependant, le PM devrait annoncer demain que la date doit être retardée Crédit : Getty

Il survient au milieu des inquiétudes suscitées par la mutation indienne – ou delta -, qui est désormais dominante au Royaume-Uni

Les recherches de Public Health England ont révélé qu’une seule dose du jab n’était efficace que de 33% contre la mutation indienne.

La protection augmente considérablement, à environ 81 %, avec une deuxième dose.

Le professeur Rowland Kao de l’Université d’Édimbourg a déclaré à la publication : « Il se passe deux ou trois choses qui devraient faire une grande différence dans les prochaines semaines.

« Tout d’abord, les vaccinations. Deuxièmement, et un peu plus subtilement, les écoles seront bientôt fermées, et chaque semaine plus près de cela signifie moins de mélange dans les écoles et plus de personnes susceptibles de s’absenter du travail, ce qui réduit la transmission.

« Ces deux choses, les vaccinations et les écoles, signifient que le retard a un réel avantage en ce moment. »

Et le professeur Peter Openshaw, membre du groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents, a averti : « À mon avis, il est essentiel que nous nous donnions plus de temps pour augmenter les taux de vaccination.

« Ce n’est pas assez bon, là où nous sommes. Nous avons besoin de plus de temps pour les vaccinations et de plus de temps pour voir quelle est la gravité de la maladie.

« Si cela cause le double ou deux fois et demie les admissions à l’hôpital, nous devons mieux le comprendre. »

Mais le professeur Robert Dingwall, qui siège à une série de comités consultatifs sur les coronavirus, dit que le moment est venu de lever les restrictions.

Comment se déroulera la feuille de route ? 14 juin – Boris Johnson s’adressera à la nation et présentera son plan pour retarder le 21 juin 21 juin – La date initiale fixée pour le « Jour de la liberté » est désormais susceptible d’être retardée 5 juillet – Boris Johnson examinera et évaluera les données dans le cadre de sa «clause de pause de deux semaines». Les restrictions pourraient être assouplies partiellement ou totalement si les données sont positives 19 juillet – Nouveau « Jour de la liberté » proposé lorsque le Premier ministre espère lever toutes les restrictions à travers l’Angleterre

S’adressant au Telegraph, le professeur Dingwall a déclaré: «C’est extrêmement dommageable pour la confiance des entreprises, l’économie, le moral – d’autant plus qu’il n’y a pas vraiment de justification claire à cela.

« Ce que nous voyons, c’est le début de ce à quoi ressemble le Covid endémique et nous devrions déverrouiller et vivre avec cela.

« Je dis depuis 10 jours maintenant la seule chose qui me persuaderait [not to lift restrictions] est une augmentation significative des admissions en soins intensifs, et cela ne se produit pas. »

Johnson dira probablement aux Britanniques aujourd’hui qu’il n’y aura plus d’assouplissement – malgré le succès fulgurant du déploiement des jabs.

Cela signifie que les pubs seront probablement limités au service à table, le retour du bar étant encore loin.

Pendant ce temps, les théâtres et les cinémas continueront d’être limités à seulement 50% de leur capacité, les clubs resteront fermés et les gens seront invités à continuer à travailler à domicile s’ils le peuvent.

Une source a déclaré au Sun : « Personne ne veut revenir en arrière, et nous devons d’abord bien faire les choses.

« La dernière chose dont ils ont besoin, c’est d’un hokey cokey in out, in out of restrictions. »

Et une source gouvernementale britannique de haut rang a déclaré au Telegraph que le message avait toujours été « prudent mais irréversible », ajoutant: « Cela a toujours été notre mantra et cela continue.

« Ce serait bien pire d’avoir de l’incertitude et de revenir en arrière.

« Il vaut mieux être prudent et avoir des certitudes. C’est un dernier soulèvement. C’est une course directe entre le vaccin et le virus. » «

Les médecins disent qu’ils subissent une pression énorme – et déverrouiller ce mois-ci est une erreur Crédit : AFP

Mais certains disent qu’avec le succès du déploiement des jabs au Royaume-Uni, nous devons maintenant apprendre à vivre avec le virus Crédit : AP