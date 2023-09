Le repêchage inaugural de la PWHL sera organisé et diffusé en direct par CBC Sports

Le repêchage révolutionnaire de la Ligue de hockey professionnel féminin de lundi aura lieu au siège social de CBC à Toronto.

Quatre-vingt-dix joueurs seront répartis parmi les six franchises originales — dont Toronto, Montréal et Ottawa — au cours d’une période de sélection de 15 rondes. Le Minnesota a remporté le premier choix au classement général du repêchage du serpent par loterie.

La couverture en direct de l’événement débutera à 13 h HE sur CBCSports.ca, l’application CBC Sports et CBC Gem. La couverture sera également disponible sur radio-canada.ca/sports et sur l’application d’information de Radio-Canada, tandis que le public international pourra regarder le repêchage sur les pages YouTube de CBC Sports et de Radio-Canada.

La PWHL a annoncé ses six sites de franchise, qui comprennent également Boston et la région de New York, ainsi que les détails du repêchage et de l’agence libre fin août.

Cela a été un véritable tourbillon depuis, avec l’embauche de directeurs généraux qui se sont immédiatement tournés vers le processus de constitution d’équipes. Chaque franchise a déjà recruté trois joueuses, dont Marie-Philip Poulin à Montréal, Sarah Nurse à Toronto et Hilary Knight à Boston.

La majeure partie des équipes sera désormais constituée grâce au repêchage, auquel ont participé environ 300 joueurs, dont d’anciens membres de la PWHPA et de la PHF, ainsi que des Européens n’appartenant à aucune des deux organisations.

« Le repêchage inaugural de la PWHL est un événement monumental dans l’histoire de notre ligue et un événement que les joueurs attendaient avec beaucoup d’impatience et d’enthousiasme », a déclaré Jayna Hefford, vice-présidente principale des opérations hockey de la PWHL.

REGARDER | Hefford discute de la PWHL avec Devin Heroux de CBC Sports :

Jayna Hefford explique ce qui différenciera la PWHL des précédentes ligues professionnelles féminines Devin Heroux de CBC Sports s’entretient avec Jayna Hefford, vice-présidente principale des opérations hockey de la PWHL, après l’annonce des six franchises fondatrices.

Les quatre premiers tours du repêchage seront animés par Andi Petrillo de CBC Sports, avec une analyse de Hailey Salvian et de la double médaillée d’or olympique canadienne Shannon Szabados. Anastasia Bucsis de CBC Sports mènera des entrevues avec les joueurs sur scène.

L’attaquante Natalie Spooner et les défenseures Erin Ambrose et Claire Thompson sont les têtes d’affiche des Canadiennes qui pourraient potentiellement être disponibles au repêchage, tandis que les étoiles américaines Taylor Heise et Amanda Kessel et la Suissesse Alina Muller sont également disponibles.

Les joueurs qui ne seront pas sélectionnés lundi pourront toujours signer avec des équipes et concourir pour une place sur la liste de 23 personnes au camp d’entraînement, qui débutera en novembre.

La défenseure canadienne Renata Fast, qui a signé avec Toronto, a déclaré qu’elle était impatiente de découvrir qui seraient ses nouvelles coéquipières.

« Ce sera l’un des repêchages les plus excitants de l’histoire. Je regarde simplement le talent qui est encore sur la table et la profondeur, le nombre de joueurs qui doivent être repêchés sur les marchés, et c’est fou », a-t-elle déclaré. .

Les fans pourront accueillir les joueurs et les VIP sur le tapis violet de midi à 13 h 15 HE, bien que la capacité soit limitée. L’accès au projet lui-même est limité au personnel accrédité.

Après le camp d’entraînement en novembre, la saison inaugurale de 24 matchs devrait débuter en janvier. Le calendrier exact, qui devrait inclure certains matchs sur site neutre en collaboration avec la LNH, n’a pas encore été annoncé.

Le championnat du monde est prévu du 4 au 14 avril à Utica, dans l’État de New York, et la PWHL a annoncé qu’il s’arrêterait pour la compétition internationale.