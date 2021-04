Une partie de la normalité du repêchage de la NFL revient cette année. Roger Goodell sera sorti de son sous-sol et de retour sur une scène devant des fans hurlants. Les salles de guerre de la NFL serviront à nouveau de centres nerveux centraux pour les équipes.

Pourtant, cela ne représente que la présentation en continu.

Dans les coulisses, le processus de ce repêchage de trois jours, qui débutera le 29 avril à Cleveland, a été tout sauf normal. En l’absence de combinaison de dépistage de la NFL, de visites du Top 30 en personne pour que les équipes approfondissent les perspectives et les limites du personnel de l’équipe participant à des séances d’entraînement professionnelles sur les campus universitaires, le crapshoot a une dose supplémentaire d’imprévisibilité. Ceci, après une saison de football universitaire décousue, assaillie par des épidémies de COVID-19, des matchs annulés, des horaires de conférence modifiés et des désinscriptions de plus de 150 joueurs.

«Je ne vais pas dire que c’était difficile, mais c’était différent», a déclaré Reggie McKenzie, un cadre supérieur du personnel des Dolphins, à USA TODAY Sports.

Lorsque la pandémie a frappé en 2020, le processus de repêchage battait déjà son plein alors que les équipes venaient de rentrer de la moissonneuse-batteuse, des semaines après les matchs des étoiles du collège. Les grands ajustements de l’année dernière sont intervenus après la fermeture des voyages en mars, affectant les séances d’entraînement de la journée professionnelle et les 30 visites du Top 30. Cette fois, les vastes répercussions – y compris tous les matchs des étoiles du collège (le Senior Bowl) mis au rebut sauf un – se sont fait sentir tout au long du processus.

«Cela fait vraiment des ravages non seulement sur votre département de dépistage, mais sur toute l’organisation», a déclaré McKenzie, qui était auparavant directeur général des Raiders. «Cela va vous montrer à quel point vous faites confiance à votre service de dépistage.»

Le repêchage a toujours été une science inexacte – ce qui explique comment Tom Brady, sept fois vainqueur du Super Bowl, est entré dans la NFL en tant que choix de sixième ronde, tandis que le buste magnanime JaMarcus Russell a été sélectionné au premier rang. Mais l’impact du COVID-19 pourrait vraiment révéler l’écart entre les meilleurs et les pires évaluateurs de talents de la ligue.

En d’autres termes, cela promet d’être une grande année pour les dormeurs.

Une année difficile pour les scouts

Bien sûr, chaque équipe a les mêmes problèmes et la même vidéo à étudier. Le hic viendra en décomposant tout cela.

Lors d’une vidéoconférence médiatique la semaine dernière, quelqu’un a demandé à l’entraîneur des Patriots, Bill Belichick, si le film était aussi utile que les années précédentes.

« Je pense que cela dépend de l’équipe dont vous parlez et des circonstances dans lesquelles ils ont joué », a déclaré Belichick. « Cela pourrait aussi être le joueur individuel que vous évaluez, donc je pense que cette question a quelques rebondissements. »

Et comment. Je doute que le Belichick typiquement boutonné ait été évasif dans ce cas. Il reflète la réalité du moment, compte tenu du manque d’uniformité entre les équipes et les conférences dans l’organisation de leurs saisons 2020.

«À certains égards, le film de 2019 est probablement meilleur, plus une comparaison pommes à pommes de l’endroit où se trouvaient les joueurs», a déclaré Belichick, «mais en même temps, nous savons que les joueurs s’améliorent avec une autre année d’expérience. Donc, il y avait beaucoup de joueurs qui se sont améliorés de ’19 à ’20 comme ils le font normalement, et puis il y avait beaucoup de circonstances entourant la saison ’20.

« Cela a rendu l’évaluation un peu différente, et (vous) avez juste à déterminer ce qu’un joueur sera capable de faire pour votre équipe, quel sera son rôle et quel sera le rythme de développement ou le processus lorsque vous aurez lui dans votre équipe. C’est peut-être un peu moins d’informations que d’habitude, mais toutes les équipes travaillent avec les mêmes informations générales. «

McKenzie, cependant, peut se porter garant de ce qui a été manqué pour les éclaireurs qui n’ont pas passé beaucoup de temps sur la route. Habituellement, les scouts sont capables de faire des observations en assistant aux pratiques pendant le camp d’entraînement et pendant la saison. En plus des jeux, ils glanent des informations auprès de divers contacts, comme un entraîneur de position ou un entraîneur sportif. Au fur et à mesure que le processus se poursuit, il y a aussi des impressions lors des entrevues aux matchs des étoiles du collège et à la moissonneuse-batteuse.

«Il y a un élément humaniste dans le dépistage», a déclaré McKenzie. « Il peut y avoir quelque chose dans votre intestin qui vous parle de la passion d’un joueur ou de son intelligence. »

Cela ne se produit pas toujours dans les vidéoconférences que les équipes utilisent pour interviewer des prospects.

«Parfois, les gens mettent des visages sur un appel Zoom», a déclaré McKenzie.

McKenzie s’attend à ce qu’après les 40 ou 50 meilleurs joueurs, la zone grise sur la façon dont les joueurs s’empilent sur les tableaux sera plus prononcée que d’habitude, compte tenu des facteurs COVID-19. Cela pourrait également créer un avantage significatif lors de l’évaluation des perspectives hors radar.

Il est juste de s’interroger sur les perspectives des collèges et universités historiquement noirs (HBCU), qui peuvent être encore plus négligées que d’habitude. C’était l’impulsion du HBCU Combine qui s’est tenu plus tôt ce mois-ci à Birmingham, en Alabama, qui a été mis en place après que la NFL a annulé une combinaison prévue pour les perspectives de HBCU pour une deuxième année consécutive, en raison de la pandémie.

«L’idée est de bien voir», a déclaré Phillip Blackwell, directeur exécutif du HBCU Combine, à USA TODAY Sports.

Bien qu’aucune équipe de la NFL n’ait envoyé de représentant au HBCU Combine, deux équipes de la LCF étaient présentes, et les résultats et la vidéo des séances de chronométrage et de test ont été mis à la disposition des 32 équipes de la NFL. L’événement a attiré 41 prospects, dont plusieurs agents libres qui étaient éligibles aux drafts précédents. Blackwell a déclaré qu’il avait modelé l’événement après les combinaisons régionales de la NFL qu’il avait dirigées pour la ligue ces dernières années.

« Je ne dis pas que nous trouverons le prochain Walter Payton », a déclaré Blackwell à propos du Hall of Famer de Jackson State, « mais nous voulons offrir des opportunités à des gars qui pourraient autrement être négligés. »

Et cela semble être une bonne année pour trouver des traverses dans le courant d’air qui ont été négligées.