Le repêchage chaotique de la Russie laisse certains dans le froid, sans équipement

Les réservistes mobilisés que le président russe Vladimir Poutine a visités la semaine dernière sur un champ de tir au sud-est de Moscou semblaient parfaits.

Une vidéo du Kremlin des jeunes hommes se rendant à la guerre en Ukraine les montrait en uniformes en parfait état, équipés de tout l’équipement nécessaire au combat : casques, gilets pare-balles et sacs de couchage. Lorsque Poutine leur a demandé s’ils avaient des problèmes, ils ont secoué la tête.

Cela contraste fortement avec les plaintes qui circulent largement dans les médias russes et les médias sociaux concernant le manque d’équipement, les mauvaises conditions de vie et le manque de formation des nouvelles recrues.

Depuis que Poutine a annoncé la mobilisation le 21 septembre, les médias indépendants, les militants des droits de l’homme et les personnes appelées ont brossé un sombre tableau d’un effort aléatoire, chaotique et ethniquement biaisé pour rassembler autant d’hommes que possible et les pousser rapidement vers les lignes de front, indépendamment des compétences, de la formation et de l’équipement.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux russes montraient des conscrits se plaignant de logements exigus et insalubres, de toilettes débordant d’ordures et d’un manque de nourriture et de médicaments. Certains montraient des hommes exhibant des armes rouillées.

Dans une vidéo, un groupe de conscrits a travaillé dans un champ, affirmant qu’ils y avaient été laissés sans nourriture ni abri. D’autres clips montraient des hommes forcés de dormir sur des bancs nus ou serrés sur le sol.

« Nous ne vous avons pas cherché ; vous nous avez appelés. Tiens, regarde ça ! Combien de temps cela peut-il durer ? dit une voix exaspérée dans une vidéo.

Le décret de Poutine sur la mobilisation partielle n’a pas défini les critères pour les conscrits ni précisé combien seraient appelés. Le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, a déclaré que cela n’affecterait qu’environ 300 000 réservistes ayant une expérience de combat ou de service pertinente.

Les manifestations contre la conscription ont été durement réprimées et des dizaines de milliers d’hommes ont fui la Russie vers les pays voisins pour éviter d’être contraints au service.

Dans la semaine qui a suivi le décret, un jeune homme a ouvert le feu sur un agent de recrutement dans la ville sibérienne d’Ust-Ilimsk, le blessant grièvement. Le 15 octobre, une fusillade dans un camp d’entraînement dans la région sud de Belgorod a tué 11 personnes et en a blessé 15 autres. Des bureaux de recrutement et d’autres bâtiments administratifs ont également été incendiés.

Il est maintenant clair que dans un pays où presque tous les hommes de moins de 65 ans sont inscrits dans la réserve, le processus de mobilisation n’a pas été mené avec soin. Il y a eu un flot de rapports d’appels à comparaître signifiés à ceux qui n’avaient aucune expérience militaire. La police a arrêté des hommes dans les rues de Moscou et d’autres villes, ou a fait des descentes dans des auberges pour appréhender des invités en âge de combattre. Les bureaux d’enrôlement sautaient souvent les contrôles de santé requis.

L’appel précipité ne fera guère autre chose que de “ralentir les avancées” des troupes ukrainiennes dans la guerre de 8 mois, a déclaré l’analyste militaire Pavel Luzin dans une interview.

Moscou ne fait que “prolonger l’agonie” en Ukraine, a déclaré Luzin, chercheur invité à la Fletcher School de l’Université Tufts.

Les militants affirment également que les minorités ethniques de certaines régions ont été enrôlées en nombre disproportionné. Des vidéos de manifestations ont circulé dans la région à majorité musulmane du Daghestan, des proches se plaignant que la région fournissait plus de recrues qu’ailleurs.

Vladimir Budaev de la Free Buryatia Foundation a déclaré à l’AP que les peuples autochtones de l’Extrême-Nord de la Russie et le long de la frontière mongole ont été « rassemblés dans leurs villages » pendant la conduite.

Dans les régions reculées de Sakha et de Bouriatie, les agents d’enrôlement ont parcouru la taïga à la recherche de recrues potentielles et “ont remis des convocations à tous ceux qu’ils ont rencontrés”, a-t-il déclaré.

Selon Yekaterina Morland, une bénévole de l’ethnie bouriate à la Fondation des Asiatiques de Russie, la Bouriatie a connu des taux de mobilisation jusqu’à six fois plus élevés que les régions européennes de la Russie.

Au cours des deux premières semaines de l’appel, les autorités de certaines régions ont déclaré avoir renvoyé chez eux des centaines d’hommes qui avaient été recrutés alors qu’ils ne remplissaient pas les critères.

“La tâche d’un bureau d’enrôlement militaire est de recruter – de recruter tous ceux qu’ils peuvent attraper”, explique Elena Popova, coordinatrice du Mouvement des objecteurs de conscience.

Poutine lui-même a reconnu publiquement des « erreurs » dans le processus et a exigé son amélioration.

Mais même lorsque les convocations sont allées à ceux qui avaient servi dans l’armée, cela ne signifiait pas nécessairement qu’ils avaient des compétences sur le champ de bataille. Certains anciens conscrits ne reçoivent souvent pas une formation militaire appropriée lorsqu’ils servent et sont plutôt engagés dans des travaux subalternes.

Une femme qui a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat parce qu’elle craignait des représailles a déclaré que son mari de 31 ans avait fait son service obligatoire il y a six ans et n’avait “pas d’entraînement sur un champ de tir, ni d’exercices de combat sur le terrain”. a déclaré que les autorités avaient quand même tenté de le recruter.

En fait, il n’avait tenu une arme qu’une seule fois, lorsqu’on leur a appris à démonter et à remonter un fusil automatique, a-t-elle déclaré. La plupart du temps, a-t-elle ajouté, “ils balayaient (l’enceinte), nettoyaient la neige”.

Les proches des conscrits ont déclaré avoir dû dépenser leur propre argent pour acheter du matériel et des produits de première nécessité. Des groupes en ligne ont été formés pour collecter des fonds pour l’équipement.

Une campagne a été menée par le législateur et animateur de télévision d’État soutenu par le Kremlin, Yevgeny Popov, qui a déclaré que les réservistes de la division d’artillerie de Taman avaient reçu des chaussures et des vêtements, mais qu’ils avaient “une grave pénurie de drones, de talkies-walkies, de smartphones avec des cartes (pour les artilleurs), jumelles, lampes frontales (et) banques d’alimentation », a-t-il déclaré.

Les médias russes ont fait état de plusieurs décès de réservistes en Ukraine, leurs proches ayant déclaré aux médias qu’ils avaient reçu très peu de formation.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé pourquoi plusieurs réservistes étaient morts en Ukraine trois semaines seulement après avoir été appelés, Poutine a confirmé que l’entraînement pouvait durer aussi peu que 10 jours et jusqu’à 25.

Luzin, l’analyste militaire, a déclaré que la Russie n’était pas en mesure de former des centaines de milliers d’hommes. « L’armée n’était pas prête pour la mobilisation. Il ne s’y est jamais préparé », a-t-il déclaré.

Poutine a promis de terminer la campagne de mobilisation d’ici novembre, lorsque le repêchage d’automne est prévu. Les experts militaires et les groupes de défense des droits affirment que les bureaux d’enrôlement et les camps d’entraînement ne peuvent pas traiter les deux en même temps, avertissant que l’appel pourrait reprendre des mois plus tard.

À la mi-octobre, 222 000 réservistes avaient été recrutés, a déclaré Poutine. On ne sait pas s’il sera possible d’enrôler 80 000 autres dans les deux semaines restantes.

Même si des masses d’hommes russes ne fuient plus le pays et que les manifestations de rue ont pratiquement cessé, il y a encore ceux qui résistent à l’effort.

Des médias indépendants et d’opposition ont publié des instructions sur la manière d’éviter légalement l’appel. Les groupes de défense des droits conseillent aux hommes de ne pas signer la convocation – qui est nécessaire pour qu’elle soit considérée comme légalement signifiée – et de ne pas s’approcher des bureaux d’enrôlement.

Certains hommes demandent un service civil alternatif, un droit qui, selon les avocats, est garanti par la constitution.

Kirill Berezin, 27 ans, a répondu à un avis d’appel poussé sous la porte de son appartement de Saint-Pétersbourg en se rendant dans un bureau d’enrôlement pour postuler au service civil alternatif, mais il a quand même été emmené dans une unité militaire, selon son ami. , Marina Tsyganova.

Berezin, qui a depuis été envoyé dans un centre d’entraînement dans le sud de la Russie, a soumis un document à ses commandants disant qu’il “ne peut pas servir avec des armes, ne peut pas tuer des gens et aider les gens qui le font” parce que c’était “contraire à ma conscience. »

Tsyganova a déclaré à AP qu’elle l’avait représenté devant un tribunal de Saint-Pétersbourg, qui a rejeté la semaine dernière le procès de Berezin, affirmant que seuls les conscrits réguliers de moins de 27 ans sont éligibles pour un service civil alternatif. Son équipe de défense prévoit de faire appel, a-t-elle dit, et à tout le moins, elle espérait qu’il ne serait pas envoyé en Ukraine pendant la bataille juridique.

-—

Cette histoire a été rapportée de l’extérieur de la Russie par l’Associated Press.

—-

Suivez la couverture de la guerre en Ukraine par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

The Associated Press