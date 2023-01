Le repêchage 2023 de la LCF perd les joueurs de ligne vedettes de UBC Giovanni Manu et Theo Benedet

Bien qu’il y aura de nombreux joueurs de haut niveau éligibles pour le prochain repêchage 2023 de la LCF au printemps, un joueur qui ne sera pas repêché est le joueur de ligne offensive UBC Thunderbirds Giovanni Manu.

Manu, qui a commencé son parcours dans le football en tant que joueur de ligne pour Pitt Meadows Secondary, a annoncé sa décision de se retirer du repêchage en raison de ce qu’il considère comme une affaire inachevée avec les Thunderbirds.

“L’équipe et moi-même n’avons pas réussi à sortir de la conférence la saison dernière”, a déclaré Manu. « Nous avons perdu dans le championnat de conférence et c’était un match que je voulais vraiment gagner. Je me suis assis et j’ai beaucoup réfléchi par la suite et j’ai décidé pourquoi ne pas revenir une année de plus, gagner la conférence et avoir une chance de remporter un championnat national.

La nouvelle de son report a eu un impact important sur le repêchage à venir, puisque Manu avait récemment été nommé 15e meilleur espoir de repêchage.

Le joueur de ligne des Thunderbirds Theo Benedet, qui était classé au 8e rang des espoirs de repêchage, a également annoncé son report au repêchage de 2024.

En plus d’avoir une autre chance de remporter un championnat national, la décision de Manu a également été influencée par des raisons plus personnelles.

“Rester une année supplémentaire m’aide à me rapprocher de l’obtention de mon diplôme, ce que mes parents veulent que je réalise”, a déclaré Manu.

“Rester une année supplémentaire m’aide également à me développer davantage physiquement et mentalement en tant que joueur de football. Je sais que les pros seront un niveau auquel je jouerai, mais je ne veux pas précipiter mon développement, donc revenir une année de plus aide.

L’année de repêchage de Manu sera désormais reportée à 2024, ce qui, selon lui, ne peut avoir qu’un impact positif sur le lieu et le moment où il sera repêché.

« Je ne crois pas que le report affectera ma sélection au repêchage. Si je ne renonçais pas au repêchage de cette année, mon entraîneur m’a dit que je serais potentiellement pris dans les deux premières rondes de la LCF, ce qui est bien.

Le repêchage ne le menaçant plus, Manu a maintenant jeté son dévolu sur la prochaine saison des Thunderbirds et a finalement remporté un titre national.

“Mon objectif pour mon potentiel l’an dernier avec les Thunderbirds est de travailler de mon mieux dans le gymnase et sur le terrain cette saison morte afin que lorsque la saison commence à l’automne, je sois prêt à concourir à un niveau que mes adversaires ne peuvent pas suivre. Et j’espère que d’ici la fin de la saison, j’entendrai mon nom appelé dans la sélection de repêchage de la NFL.

Les Thunderbirds de l’UBC ont terminé les séries éliminatoires de 2022 avec une défaite de 23-8 contre les Huskies de l’U of S lors de la finale Canada-Ouest de la Coupe Hardy.

