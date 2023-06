Le repavage du chemin Springfield et de la promenade Parkridge à Kelown commence le 26 juin

Des sections de Springfield Road et de Parkridge Drive seront repavées à partir du lundi 26 juin.

Des fermetures complètes des rues entre 7 h et 16 h se dérouleront par intermittence jusqu’au vendredi 30 juin.

Les équipes paveront Springfield entre l’autoroute 33 et le chemin Belgo avec des fermetures de routes le mardi 27 juin et le mercredi 28 juin.

Les automobilistes sont priés de planifier un itinéraire alternatif car il n’y aura pas d’accès à Springfield depuis l’autoroute 33 pendant cette période.

Parkridge Drive entre Crawford Road et Sunridge Court sera également pavée et fermée les lundi 26 juin, jeudi 29 juin et vendredi 30 juin.

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.