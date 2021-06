Le repas BTS McDonald’s provoque un embouteillage en Indonésie alors que l’armée se précipite pour l’essayer

L’armée K-pop est peut-être l’un des fandoms les plus fidèles au monde et les fans de BTS en Indonésie l’ont prouvé cette semaine. Le boys band sud-coréen, devenu un phénomène mondial, a collaboré avec la chaîne américaine de restauration rapide McDonald’s pour lancer une gamme spéciale de repas pour les fans dans certains pays du monde. En Indonésie, le repas BTS a fait ses débuts cette semaine mercredi. Et c’est pour acheter ce repas spécial que l’armée BTS en Indonésie a provoqué des embouteillages, des files d’attente interminables et des foules massives devant le magasin McDonald’s qui ont conduit les autorités à fermer le magasin pendant une journée.

En raison de la pandémie, les clients indonésiens ne sont pas autorisés à manger à l’intérieur du restaurant et, par conséquent, les fans ont décidé de passer de nombreuses commandes de repas BTS via des applications de livraison de nourriture comme Grabfood. Cela a entraîné des files d’attente d’agents de livraison de Grabfood devant plusieurs restaurants McDonald’s de Jakarta et d’autres villes du pays. De nombreuses photos sur Twitter montrent comment un rassemblement de masse d’agents de livraison a inondé le fast-food.

Plus que le menu de BTS Meal – qui se compose de 10 morceaux de poulet McNuggets, de frites de renommée mondiale moyennes, de coca moyen et des sauces au chili doux et cajun – l’armée est intéressée à recevoir l’emballage spécial McDonald’s et la carte photo qui l’accompagne. Pour les fans, c’est comme une marchandise BTS essentielle qu’ils aimeraient avoir.

Selon un rapport du site d’information indonésien Antara, la police a dû intervenir après de longues files d’attente dans un certain nombre de points de vente McDonald’s, pour éviter les violations des protocoles sanitaires. Le rapport mentionnait en outre que le sous-gouverneur de Jakarta, Ahmad Riza Patria, avait déclaré que les autorités avaient ordonné la fermeture des magasins McDonald’s pendant 24 heures. La ville a dû fermer 32 points de vente McDonald’s pendant une période de 24 heures mercredi après-midi et a rouvert jeudi pour servir les clients.

Le rapport mentionne également que la police de Jakarta a convoqué le personnel de direction de dizaines de points de vente McDonald’s indonésiens pour les interroger sur le dernier repas BTS qui a généré des achats massifs mercredi.

