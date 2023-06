Le répartiteur témoigne que des radios défaillantes ont entravé la réponse des députés au massacre de l’école de Parkland

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Le député de Floride jugé pour avoir prétendument omis d’agir lors du massacre de l’école de Parkland et ses collègues ont été gravement gênés par des radios largement connues pour fonctionner mal dans cette région, le répartiteur qui a coordonné la réponse a témoigné vendredi avant la défense a clos sa thèse.

Samantha Oakley a déclaré au jury de l’ancien adjoint du comté de Broward, Scot Peterson, que – même avant le meurtre de 17 personnes le 14 février 2018 au lycée Marjory Stoneman Douglas – les répartiteurs, les adjoints et les administrateurs savaient que le système radio du comté échouait souvent à Parkland.

Dès les premières minutes de la fusillade, le système a échoué à plusieurs reprises alors que de plus en plus d’adjoints tentaient de transmettre des informations par radio à leur arrivée à l’école de banlieue de Fort Lauderdale où Peterson était l’adjoint sur le campus. Au lieu de cela, les députés ont obtenu une tonalité qui équivalait à un signal occupé.

La principale défense de Peterson contre les accusations de négligence criminelle envers les enfants est que l’écho des coups de feu l’a empêché de localiser le tireur et que l’échec du système radio l’a empêché d’entendre ce que la plupart des députés arrivant voyaient et entendaient.

Oakley a déclaré: « Les députés ne pouvaient pas entendre ce que je disais et les députés ne pourraient pas non plus s’entendre. » Elle n’était en poste que depuis sept mois et en était au dernier quart de sa période d’essai lorsqu’elle s’est retrouvée à gérer la réponse initiale au massacre.

L’adjoint Arthur Perry, qui est arrivé à Stoneman Douglas pendant la fusillade, a témoigné vendredi que lorsqu’il a essayé d’utiliser sa radio, il n’a entendu qu’un bruit « bonk, bonk, bonk ».

Oakley a déclaré qu’un autre problème majeur lors de la fusillade était que les appels au téléphone portable 911 des étudiants et des enseignants passés depuis l’intérieur du bâtiment de trois étages de 1200 signalant l’emplacement du tireur Nikolas Cruz ne sont pas allés au centre de répartition du comté de Broward, mais sont allés à la ville voisine de Parkland. de Coral Springs. Ses policiers travaillaient sur un système radio distinct du comté et il transmettait sans problème.

Cela signifiait que les agents de Coral Springs qui répondaient connaissaient l’emplacement de Cruz, mais Peterson et les autres députés de Broward n’ont jamais été informés de ces appels. Les appels radio de Coral Springs auraient pu être fusionnés dans le système Broward pendant le tournage, mais cela a nécessité l’ordre d’un superviseur et cela n’est jamais venu, a déclaré Oakley. Elle a déclaré que la fusion aurait pu être réalisée « en trois clics de souris ».

Peu de temps après le témoignage d’Oakley et de Perry, l’avocat de Peterson, Mark Eiglarsh, a clos son dossier, Peterson ayant choisi de ne pas témoigner. Le juge de circuit Martin Fein demandera au jury de ne pas lui en tenir rigueur. Les plaidoiries sont prévues lundi.

Fein a rejeté la requête d’Eiglarsh pour acquitter sommairement Peterson, même s’il semblait sceptique quant au fait que l’accusation avait prouvé que l’adjoint était un «aidant» pour les étudiants – l’une des exigences de la négligence criminelle envers les enfants. La loi de Floride définit un soignant comme « un parent, un membre adulte du ménage ou une autre personne responsable du bien-être d’un enfant ». Les soignants sont coupables de négligence criminelle s’ils ne font pas un «effort raisonnable» pour protéger les enfants ou ne fournissent pas les soins nécessaires.

David S. Weinstein, un avocat de la défense de Miami non impliqué dans l’affaire, a déclaré que le témoignage de Peterson aurait probablement fait « plus de mal que de bien » étant donné que les jurés peuvent également être sceptiques quant à sa qualité de soignant.

« Son témoignage attendu serait: » J’ai fait tout ce que je pensais pouvoir compte tenu de ma formation, de mon expérience et des circonstances « . En contre-partie, ils (les procureurs) pourraient creuser à quel point ses actions étaient déraisonnables et négligentes », a déclaré Weinstein.

Eiglarsh a concentré sa présentation de défense de deux jours sur le témoignage d’enseignants et d’étudiants qui se trouvaient près de Peterson et pensait également que les coups de feu étaient tirés à l’extérieur ou dans d’autres bâtiments.

Les procureurs ont conclu leur présentation de deux semaines mercredi. Ils ont appelé à la barre des témoins des étudiants, des enseignants et des agents des forces de l’ordre qui ont témoigné de l’horreur qu’ils ont vécue et comment ils savaient où se trouvait Cruz. Certains ont dit qu’ils savaient avec certitude que les tirs provenaient du bâtiment 1200. Les procureurs ont également appelé un superviseur de formation qui a témoigné que Peterson n’avait pas suivi les protocoles pour affronter un tireur actif.

Peterson, 60 ans, est accusé de ne pas avoir confronté Cruz avant que le tireur n’atteigne le troisième étage de la salle de classe, où six des victimes sont décédées.

Peterson n’est pas inculpé pour la mort de 11 personnes tuées au premier étage avant d’atteindre le bâtiment.

S’il est reconnu coupable, Peterson pourrait techniquement être condamné à près de 100 ans de prison – bien qu’une peine proche de cette durée soit peu probable compte tenu de son casier judiciaire vierge. Il pourrait également perdre sa pension annuelle de 104 000 $. Il avait passé près de trois décennies à travailler dans des écoles, dont neuf ans à Stoneman Douglas. Il a pris sa retraite peu de temps après la fusillade et a ensuite été licencié rétroactivement.

Cruz, un ancien étudiant de 24 ans, a plaidé coupable et a été condamné à perpétuité l’année dernière, évitant la peine de mort lorsque son jury n’a pas pu convenir à l’unanimité qu’il méritait d’être exécuté.

Terry Spencer, l’Associated Press