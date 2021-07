Vous aviez un objet rare et précieux qui s’est cassé – et vous ne saviez pas comment le faire réparer ? Les didacticiels DIY et YouTube n’ont pas été utiles pour résoudre un problème spécifique ? Il y a peut-être une solution : un collectif de personnes prêtes à vous aider à réparer votre objet préféré. Le Repair Café à Bangalore est une installation où les citoyens peuvent faire réparer leurs objets.

Dirigée par un groupe de bénévoles allant d’ingénieurs à la retraite, d’enseignants, à des jeunes enthousiastes ayant une formation technique, l’équipe travaille pour aider les gens à réparer leurs articles.

Que ce soit la poignée cassée d’une cocotte-minute, une boîte en fer, des bijoux cassés, le klaxon d’un tricycle, une vieille radio ou même un parapluie, ils réparent tout.

Purna Sakar, qui a eu l’idée en 2015, l’a lancée avec l’aide de ses amis.

« Nous sommes à une époque où nous utilisons et jetons. Au lieu de trouver quelqu’un pour réparer quelque chose que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, nous trouvons plus facile de le jeter et d’en acheter un nouveau. Le prix n’est pas le seul critère ici, la mentalité et les comportements ont changé. C’est à ce moment-là que nous avons pensé à combler ce fossé et à promouvoir la durabilité à la place », a déclaré Sarkar à News18.

Tout a commencé avec les réseaux sociaux : l’équipe emballait un tas d’outils et visitait une zone certains dimanches. Les gens de cette région seraient informés du service et visiteraient tous les problèmes en attente dont ils avaient besoin d’être réparés.

Une femme au foyer ne veut pas jeter le petit ventilateur de fantaisie qu’elle a acheté lors de son premier voyage à Dubaï, un lycéen veut que son jouet électronique préféré de son enfance offert par son défunt grand-père soit fonctionnel. Certaines choses ne peuvent plus être utilisées, mais ne peuvent pas être abandonnées à cause de la nostalgie.

Chez Repair Cafe, ils ont utilisé leur expérience pour réparer des choses comme le ventilateur et le jouet. Il a également encouragé les passionnés à faire du bénévolat. Il y aurait des tailleurs, des cordonniers, des réparations de parapluies pour une somme modique facturée pour le service fourni.

Le verrouillage a entraîné un problème : le contact physique a été coupé : l’équipe de la Repair Café Bengaluru Foundation est devenue virtuelle et a décidé d’aider à former les gens à le réparer eux-mêmes.

Ils accueillent désormais deux types de cours : un pour les adultes, un pour les enfants pour un petit prix fixe. « Trouble it yourself » et « Tinker kinder » sont une série de sessions en ligne où les participants apprennent comment les choses fonctionnent, comment réparer certaines choses, comment être indépendant avec certaines choses techniques.

Bharath Kumar G, 75 ans, vice-président à la retraite d’une industrie automobile japonaise qui fabriquait des pièces pour Mahindra, Ford et Volkswagen. Il a toujours aimé travailler avec des circuits et des machines et s’ennuyait de ne plus le faire après sa retraite.

« Un parent m’a parlé du Repair Café. Les gens viennent avec une variété de machines et la plupart d’entre elles prendront à peine quelques minutes à réparer. Quelqu’un a acheté un broyeur à glace. Peu de gens importent des vélos électriques de l’étranger et ne savent pas comment les recharger ici. Au repair café, nous les aidons avec ça », a-t-il déclaré à News18.

« Les enfants sont toujours enthousiastes à l’idée d’apprendre à réparer des choses. Les enfants ouvrent quelques appareils compliqués et nous les apportent pour les remettre en place. Maintenant, avec la session en ligne, nous enseignons aux femmes au foyer comment utiliser efficacement les appareils électriques pour économiser de l’énergie. Bien que les sessions en ligne soient bonnes, j’aime la configuration physique où nous pourrions rencontrer des gens et régler des problèmes », ajoute-t-il.

À l’heure actuelle, il y a environ une douzaine de mentors de ce type qui font du bénévolat avec l’équipe.

Nandini KL, une femme au foyer de Kumbalagodu, dans la banlieue de Bengaluru, a rejoint la session TIY (Troubleshoot It Yourself) l’année dernière et son fils Advay, 10 ans, participe également activement à Tinker Kinder destiné aux enfants.

« Je suis un double diplômé et malgré mes études, j’ai réalisé que je ne connaissais pas beaucoup de choses de base. Nous suivons la culture d’usage et de lancement plutôt que la culture de réparation. Je voulais y retourner et ajouter moins de déchets dans le monde. Je ne savais pas comment réparer un robinet qui fuyait ou remplacer un simple interrupteur s’il ne fonctionnait pas. Cela a changé maintenant », dit-elle.

Son fils Advay est également ravi de résoudre ses problèmes par le bricolage : « Après avoir assisté aux séances, je n’ai pas pris mon vélo pour réparation. Quel que soit le problème, je sais quoi en faire », déclare Advay.

Apprendre à réparer les choses est une compétence de la vie. Un robinet qui fuit ou une lampe vacillante est une gêne – mais savoir comment le réparer immédiatement est la première étape pour résoudre les problèmes.

