Le renversement d’un véhicule fait 26 morts et 10 blessés en Inde

LUCKNOW, Inde – Un tracteur agricole tirant un chariot chargé de personnes s’est renversé et est tombé dans un étang dans le nord de l’Inde, tuant 26 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont annoncé dimanche des responsables.

La cause de l’accident est sous enquête.

Le plus haut responsable élu de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a découragé l’utilisation de tracteurs agricoles pour le transport de passagers.

“Un tracteur-chariot doit être utilisé pour les travaux agricoles et pour transférer des marchandises, pas pour transporter des personnes”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’Inde a l’un des taux de mortalité routière les plus élevés au monde, avec des centaines de milliers de personnes tuées et blessées chaque année. La plupart des accidents sont attribués à une conduite imprudente, à des routes mal entretenues et à des véhicules vieillissants.