Le renseignement australien prédit une attaque terroriste «  dans les 12 prochains mois  », la police cherche de nouveaux pouvoirs pour combattre les idéologies «  extrêmes  »

Mike Burgess, le directeur général de l’Organisation australienne du renseignement de sécurité (ASIO), a déclaré à un comité parlementaire du renseignement qu’une attaque terroriste en Australie est « probable » et que cela devrait arriver « Dans les 12 prochains mois. » Il a déclaré que cela pouvait être de nature islamiste ou nationaliste, ont rapporté les médias locaux.



Burgess a également averti le comité que la jeunesse australienne est «Être pris au piège de ces idéologies racistes, suprémacistes et misogynes», bien que conclu que «Basé sur les sunnites» l’extrémisme est toujours la compétence de l’agence de renseignement « Majeur » préoccuper.

À la lumière de l’avertissement de Burgess, la police fédérale australienne (AFP) ferait maintenant pression pour un changement de la loi qui leur permettrait de punir pénalement les Australiens en possession de matériel réputé être « la propagande » pour les organisations et idéologies terroristes.

Le commissaire adjoint de l’AFP, Ian McCartney, a déclaré à la commission parlementaire que «Certains aspects des lois pénales actuelles ne correspondent pas aux attentes de la communauté», et que davantage devrait être fait pour réprimer la radicalisation des Australiens en interdisant la possession et la distribution de matériel «terroriste».

«En dehors des recherches légitimes, des reportages d’intérêt public et d’autres raisons professionnelles, il n’existe pas de circonstances dans lesquelles des individus devraient accéder ou partager des manuels pédagogiques sur le terrorisme, des magazines de propagande et des images, vidéos et autres contenus graphiquement violents produits par des terroristes» McCartney a argumenté.

Il a dit que la police est actuellement « limité » dans les actions qu’ils peuvent entreprendre contre «Individus radicalisés» à moins qu’ils ne planifient activement une attaque et aient également appelé à «Criminalisation de l’affichage public de drapeaux et autres insignes extrémistes.»

L’année dernière, cependant, le Law Council of Australia a appelé le Parlement à réduire certaines des lois antiterroristes du pays – y compris l’interdiction de voyager dans certains pays – avertissant qu’elles l’étaient également « Largement encadré » et autoritaire.

