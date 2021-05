Le renouvellement du contrat Mercedes de Lewis Hamilton bat son plein après le GP de Monaco

Les négociations pour renouveler le contrat Mercedes de Lewis Hamilton ont été temporairement bloquées après le spectacle désastreux de l’équipe lors de l’emblématique Grand Prix de Monaco le week-end dernier. La course de Monte-Carlo, qui a généralement de bons repères pour l’équipe Mercedes F1, s’est transformée en un week-end chaotique cette année. Alors que Valtteri Bottas a subi le plus gros coup en raison d’une erreur d’arrêt au stand qui a conduit à son deuxième abandon cette saison. Son célèbre coéquipier Hamilton n’a pas non plus fait une belle sortie.

Le septuple champion du monde a non seulement lutté tout au long du week-end, mais était également loin du top cinq. Il a terminé septième au GP de Monaco et a refusé de se blâmer pour le mauvais spectacle. Les fracas qui ont suivi auraient bloqué les négociations entre Hamilton et son patron de Mercedes F1 Toto Wolff, site d’information espagnol Marca signalé.

Wolff, qui avait récemment renouvelé son contrat de PDG pour trois ans supplémentaires, aurait reçu une date limite en juin pour la clôture des négociations avec le pilote le plus titré de l’histoire du sport.

Alors que les discussions avaient commencé avant la course à Monaco, les choses semblaient avoir mal tourné pour le pilote britannique là-bas. Cependant, après avoir terminé une sortie décevante, Hamilton est sorti critiquant l’équipe Mercedes et a déclaré qu’il « n’aurait pas pu faire mieux » dans la principauté. Il a également souligné que l’équipe ne lui avait pas donné la bonne voiture car le véhicule ne l’avait pas fait. t tenir compte de son style de conduite.

Ce n’est pas la première fois que les négociations entre Hamilton et Wolff connaissent une mauvaise passe. En 2020, le duo a bloqué les négociations de contrat pour aboutir à une prolongation d’un an, ce qui signifie qu’il sera à nouveau hors contrat à la fin de 2021. Le plan était de mettre fin à la saison en cours, puis de travailler vers une solution à long terme. Cependant, avec les résultats récents, Mercedes a opté pour une phase de refroidissement pour le moment, ce qui a laissé les négociations contractuelles en suspens. Cela laisse Wolff pour résoudre le problème et relancer les pourparlers dès la mi-juin.

Hamilton a également perdu la tête du championnat du monde des pilotes, tandis que Mercedes a perdu la tête du championnat des constructeurs.

