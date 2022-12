Le renouvellement de la Super League est un «plan stupide» et les fans «ne le laisseront jamais arriver», déclare le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi | Nouvelles du monde

Le leader des clubs de football européens a insisté sur le fait qu’une nouvelle poussée de la Super League serait repoussée alors qu’un tribunal se prépare à statuer sur la légalité d’une échappée.

Dans une interview exclusive avec Sky News, le président de l’Association européenne des clubs (ECA), Nasser Al-Khelaifi, a déclaré que les fans “ne laisseront jamais cela se produire” et que le “plan stupide” ne réussira pas.

Le rival du UEFA Ligue des Champions a échoué dans les 48 heures suivant son lancement en 2021 après une réaction violente des fans des clubs anglais et au sein de Whitehall.

Mais les géants espagnols de Barcelone et du Real Madrid ont refusé d’abandonner la rébellion, fondant leurs espoirs sur la décision de la Cour européenne de justice (CEJ) selon laquelle l’instance dirigeante européenne, l’UEFA, détient un monopole injuste et une domination du marché sur le déroulement des compétitions interclubs.

Un avis non contraignant de l’avocat général de la CJE doit être rendu la semaine prochaine à Luxembourg. Avant cela, le conseil d’administration de l’organisation faîtière de l’ECA dirigée par le président du Paris Saint-Germain, M. Al-Khelaifi, se réunira plus tard cette semaine au Qatar lors de la Coupe du monde.

Cela vient après qu’une nouvelle entreprise – A22 – a été lancée, apparemment avec le soutien de Barcelone et de Madrid, pour plaider en faveur d’une Super League remodelée, apparemment sans les places garanties pour les équipes d’élite qui ont suscité une telle colère avec la proposition initiale.

“Les fans ne laisseront jamais cela se produire. Les clubs ne laisseront jamais cela se produire”, a déclaré M. Al-Khelaifi dans une interview dans son Qatar natal.

“Je ne suis pas vraiment inquiet pour [court] décision. Même moi, je pense qu’ils voteront en notre faveur contre cela. Mais sinon, ça ne changera rien.”

Et si le tribunal se prononçait en faveur de la Super League ?

“Personne ne les rejoindra. Personne n’ira au stade, les fans. Personne n’organisera quoi que ce soit”, a déclaré M. Al-Khelaifi, membre du comité exécutif au pouvoir de l’UEFA qui dirige également beIN Sports, le principal détenteur des droits de diffusion de la Ligue des champions.

“Qui va jouer – trois d’entre eux ? Fantastique. Fantastique Super League.”

L’UEFA maintient l’importance d’organiser des compétitions ouvertes à tous dans une structure pyramidale, en fournissant un financement à l’ensemble du football – du football de base à l’élite.

Image:

Nasser Al-Khelaifi avec Kylian Mbappé en mai



Lire la suite:

“Tout le monde veut Jude Bellingham”, déclare le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi

L’UEFA a cédé une partie du contrôle de la Ligue des champions en formant une joint-venture avec l’ECA pour vendre les droits commerciaux et télévisuels.

Pressé sur l’affaire par les clubs rebelles, M. Al-Khelaifi a déclaré: “Je ne les comprends pas en disant monopole et c’est juste leur genre de lobbying et leurs relations publiques qui sont les relations publiques les plus stupides que j’ai vues de ma vie.”

On ne sait pas si le club italien de la Juventus fait toujours partie des trois clubs qui se sont encore accrochés à la Super League après son effondrement l’année dernière, affirmant qu’ils peuvent créer des matchs plus excitants et générer des revenus accrus pour les clubs. Le conseil d’administration de la Juventus, dont l’ancien chef de l’ECA Andrea Agnelli, a démissionné la semaine dernière dans le cadre d’une enquête des procureurs de Turin sur une prétendue fausse comptabilité.

La Juventus – avec Barcelone et le Real Madrid – a perdu son adhésion à l’ECA, qui contribue à façonner la Ligue des champions dans le cadre d’une joint-venture avec l’UEFA.

Mais M. Al-Khelaifi va demander à la nouvelle direction de la Juventus de rejoindre l’ECA et “d’oublier ce plan stupide”.

Il a déclaré: “J’espère qu’il y aura des gens plus intelligents là-bas et j’aimerais les inviter à revenir dans la famille.

“C’est ce que nous voulons et je pense que (le PDG de la holding de la Juventus) John Elkann est un gars très intelligent et très gentil. Je le connais et je vais discuter avec lui.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:25

Qatar 2022 : “Le sport, c’est le sport”



La Juventus et Barcelone ont été éliminées de la Ligue des champions lors de la phase de groupes le mois dernier, bien que le Real Madrid soit toujours en lice.

M. Al-Khelaifi a déclaré: “Pourquoi jouent-ils encore la Ligue des champions s’ils ne veulent pas? S’ils critiquent vraiment la Ligue des champions, laissons la Ligue des champions – allez jouer par vous-même … jouez une Super Coupe entre le vous trois.”

Mais Madrid poursuit toujours la gloire dans la compétition de l’UEFA – remportant la Ligue des champions la saison dernière en battant Liverpool en finale.

M. Al-Khelaifi a félicité Madrid mais a déclaré: “Si je n’aime pas quelque chose, je dis:” Je ne l’aime pas et je ne vais pas le faire. “”

Lorsqu’on lui a demandé si l’idée de la Super League avait été tuée, il a répondu: “Certainement. C’est parti.”