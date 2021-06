Le renouveau «surhumain» de Tyson Fury inspire Joseph Parker alors que Kiwi rejoint le camp avant le combat de Deontay Wilder | Nouvelles de boxe

La renaissance « surhumaine » de Tyson Fury est une inspiration pour Joseph Parker, qui s’est envolé pour rejoindre le camp d’entraînement intensif de la star britannique à Las Vegas.

Fury se prépare à défendre son titre WBC des poids lourds dans un troisième combat contre Deontay Wilder le mois prochain et a été rejoint dans son gymnase du Nevada par l’ancien champion WBO Parker.

Le Néo-Zélandais est entraîné par Andy Lee, membre de l'équipe d'entraîneurs de Fury, et le manager de Parker, David Higgins, a révélé Sports aériens comment le duo a repoussé ses limites lors de séances de fitness intenses.

















Tyson Fury dit que le troisième combat contre Deontay Wilder se terminera encore plus vite



« Pour revenir et devenir champion du monde, la façon dont il [Fury] fait, est l’un des efforts les plus surhumains de l’histoire du sport », a déclaré Higgins.

« Ce n’est pas seulement une chose physique, c’est une chose mentale. C’est une confiance en soi totale et une attitude gagnante. La façon dont il s’est relevé dans ce combat de Wilder et la façon dont il a détruit Wilder lors du combat suivant, encore une fois, cela va au-delà du physique, c’est le paquet entier.

« C’est un gars tellement positif, il est inspirant, et je sais que Joseph apprécie grandement de faire partie de ce buzz, et a confirmé que c’est inspirant, une grande énergie à côtoyer.

« Il a dit que tout le monde se poussait pour faire un effort supplémentaire, donc vous vous nourrissez les uns des autres, en poussant plus fort et plus loin, et Joseph a comparé cela à l’entraînement seul.

« Il a dit qu'il y avait plus d'énergie et que vous pousseriez un peu plus fort, étant dans cet environnement, alors il n'a dit que de bonnes choses à propos de l'entraînement avec Tyson Fury. »

















Faits saillants alors que Parker sort de la toile pour vaincre Derek Chisora



Parker a battu Derek Chisora ​​par décision partagée en mai et des négociations ont commencé pour organiser un deuxième combat plus tard cette année.

« On parle de Derek Chisora ​​et d’un match revanche », a déclaré Higgins. « Si j’étais Chisora, je planifierais ma retraite après ce combat, si cela doit arriver.

« C’est en cours de négociation maintenant, donc le combat n’est pas confirmé. Ce que je sais, c’est que Chisora ​​a dit vocalement qu’il voulait une revanche avec Joseph Parker. Joseph est assez heureux de combattre à nouveau Chisora. Il sait exactement à quoi il a affaire maintenant.

« Chisora ​​a eu ce coup de poing au premier tour, mais Joseph est convaincu qu'il peut faire du bon travail avec Chisora ​​et le mettre à la retraite. Il n'a aucun problème à se battre.

















Parker n'a pas tardé à offrir une revanche à Chisora



« Les discussions se sont penchées plus tard dans l’année, octobre, novembre. Je pense que le Royaume-Uni serait raisonnable, évidemment parce qu’ils sont tous deux des noms connus sur le grand marché britannique. »