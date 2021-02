Se rattachant à Vanity Fair, « Parker a énuméré un certain nombre de choses que les scénaristes envisagent lors de la rédaction de la série, qui verra également le retour de Cynthia Nixon et Kristin Davis.

La pandémie « fera évidemment partie du scénario car c’est la ville [these characters] vivre », a déclaré Parker à la publication, ajoutant:« Je suis convaincu que les écrivains vont tout examiner ».

L’émission, intitulée «Et juste comme ça», mettra en vedette les femmes, qui auront maintenant la cinquantaine.

« Je pense que Cynthia, Kristin et moi sommes tous excités par le temps qui s’est écoulé », a déclaré Parker. « Vous savez, qui sont-ils dans ce monde maintenant? Se sont-ils adaptés? Quel rôle ont-ils joué? Où ont-ils échoué en tant que femmes, en tant qu’amis, et comment trouvent-ils leur chemin? Ont-ils bougé avec élan? Sont-ils comme certaines personnes confuses, menacées, nerveuses [by what’s happening in the world]? Je suis tellement curieuse et excitée de voir comment les écrivains imaginent ces femmes aujourd’hui. «