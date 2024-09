Le renouveau de la sitcom classique devient de plus en plus drôle

Dernière mise à jour le 14 septembre 2024

Parcelle:Frasier Crane entame un nouveau chapitre de sa vie après son retour à Boston pour relever de nouveaux défis, nouer de nouvelles relations et, avec espoir, réaliser enfin un ou deux vieux rêves. La deuxième saison verra le Dr Frasier Crane revenir à ses racines radiophoniques à KACL dans un épisode sur le thème de Seattle. La série est filmée devant un public en direct dans les studios Paramount à Los Angeles.

Revoir:Bien que beaucoup d’entre vous puissent penser que Frasier est trop old school, nous adorons la série ici à JoBlo.com. Le renouveau de la Acclamations Le spin-off de la série était une sitcom rétro rafraîchissante filmée devant un public en studio qui, bien que familière, était meilleure que de nombreuses autres séries récentes revenant sur les ondes. Après une première saison de dix épisodes qui a fait disparaître la poussière du personnage de Frasier Crane, la deuxième saison se lance directement dans les manigances loufoques qui ont toujours rendu le personnage et ses acteurs secondaires agréables à regarder. Avec les nouveaux personnages trouvant leur rythme, la deuxième saison de la série Frasier Le renouveau montre des signes d’être aussi bon que son prédécesseur, avec un épisode en particulier classé parmi les meilleurs de la série originale.

Au cours des cinq premiers épisodes de la deuxième saison de Frasierla série se concentre sur différents aspects des relations de Frasier avec ses amis et sa famille. Il y a aussi des intérêts romantiques pour Frasier, notamment avec un épisode sur le thème de la Saint-Valentin qui rappelle certaines des intrigues les plus farfelues de la comédie d’erreurs de la première saison. Il est également très évident que les scénaristes ont choisi de mettre en lumière certains membres du casting plus que d’autres, Alan Cornwall, joué par Nicholas Lyndenhurst, obtenant une intrigue secondaire continue impliquant sa relation distante avec ses enfants. Lindenhurst, dont le personnage est conçu comme une sorte de remplaçant de Niles, joué par David Hyde Pierce, s’amuse toujours beaucoup du dédain d’Alan pour le travail, de sa relation conflictuelle avec Olivia Finch (Togs Olagundoye) et de son appétit général pour l’alcool.

Il y a aussi des intrigues clés pour Eve (Jess Salgueiro) et Olivia, qui semblent chacune plus centrales dans les intrigues de cette saison plutôt que des personnages secondaires. Le déclassement le plus notable de ces premiers épisodes est celui de David Crane, joué par Anders Keith. Dans la première saison, David est un clone de son père, Niles, sujet aux chutes, et, à un moment donné, il est réduit à lire des notes supposées de son père, ce qui semble être une manière paresseuse d’essayer d’incorporer des éléments de cette rivalité fraternelle classique. David était le plus faible ajout au casting de la première saison, et sa présence limitée cette saison a en fait aidé les autres personnages à se fondre. Les différences entre Frasier et son fils Freddie (Jack Cutmore-Scott) semblent également plus naturelles à l’histoire de cette saison et moins une dynamique forcée pour transformer père et fils en un couple étrange qui fonctionnait de manière organique entre Kelsey Grammer et John Mahoney dans la première saison.

Cette saison propose quelques guest stars amusantes dans les premiers épisodes, notamment Amy Sedaris et Grammer Retour à toi Patricia Heaton, co-star de Frasier, qui joue une barmaid qui reviendra plus tard dans la saison. Parmi les personnages les plus importants que nous retrouvons, on retrouve Peri Gilpin dans le rôle de Roz, la productrice et amie de longue date de Frasier, qui fait une sortie amusante centrée sur Eve et son bébé. L’autre retour, le plus attendu, est celui de Bebe Glazer, l’agent hypocrite de Frasier. Bebe, une fois de plus brillamment interprétée par Harriet Sansom Harris, revient dans le cinquième épisode aux côtés de la guest star Rachel Bloom dans ce qui restera sans aucun doute comme l’un des meilleurs épisodes de ce renouveau et facilement l’un des meilleurs épisodes des deux itérations de la sitcom. Le portrait emblématique de Harris est l’un des meilleurs personnages de la télévision, et le cinquième épisode m’a fait vibrer.

La deuxième saison ramène le réalisateur James Burrows, co-créateur de Acclamationsqui a réalisé 240 épisodes de la sitcom se déroulant à Boston ainsi que 32 épisodes de la série originale Frasier et chaque épisode de Volonté et grâce. Cette saison voit le retour du réalisateur Kelly Park et des scénaristes Joe Cristalli, Chris Harris, Miles Woods et bien d’autres, ainsi que de nouveaux scénaristes. Tous les talents des coulisses ont rendu ces premiers épisodes plus naturellement drôles que la première saison, qui était très solide par rapport aux autres reprises de sitcoms. L’humour centré sur les goûts et les dégoûts hautains de Frasier est mis en valeur dans des épisodes sur le jambon ibérique, l’opéra, le squash et bien plus encore. Cependant, ils sont équilibrés par les membres plus jeunes du casting qui aident à éviter que les choses ne semblent entièrement destinées aux téléspectateurs qui ont regardé la première série il y a plus de vingt ans.

Frasier peut sembler à certains comme une relique de la sitcom à plusieurs caméras avec un public en studio qui rigole, à une époque où les émissions à une seule caméra dominaient les ondes. En se concentrant sur des saisons plus courtes et en mettant l’accent sur la bonne écriture et les talents naturels de Kelsey Grammer et de son groupe de co-stars, la renaissance de Frasier est meilleure que la saison précédente. J’ai plus ri dans ces cinq épisodes que dans n’importe quelle autre comédie actuellement diffusée, et c’est toujours amusant de voir de l’humour lorsqu’il est traité par la voix de Sideshow Bob. Frasier reste l’une des meilleures sitcoms de tous les temps, et ce revival prouve que le personnage a encore un long chemin à parcourir. Cette saison est à voir absolument pour le retour de Bebe.