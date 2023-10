Le naturaliste Chris Packham n’a pas commis d’infraction pénale lorsqu’il a reniflé des poussins autours des palombes à la télévision parce qu’il se comportait de manière « purement instinctive », a conclu la police.

Le présentateur de la BBC Springwatch et Earth a été signalé à la police après son apparition dans The One Show inspectant trois des oiseaux de proie de la New Forest cet été.

On craignait que « l’incident de reniflage » équivaut à une « perturbation » des poussins sauvages, qui sont une espèce protégée, car ils étaient hors de leurs nids.

À l’époque, le militant écologiste avait écrit sur les réseaux sociaux qu’il apparaissait dans l’émission et qu’il « se rapprocherait de manière très personnelle de certains autours des palombes de la New Forest ».

Des agents de la police du Hampshire ont ouvert une enquête alors que le présentateur, 62 ans, avait prétendument enfreint la loi sur la faune et la campagne de 1981 lorsqu’il avait été filmé en train de célébrer le retour des autours dans le parc national du Hampshire.

M. Packham a déclaré plus tard au Sunday Telegraph qu’aucun mal n’avait été causé aux oiseaux et qu’il les sentait simplement pour détecter leur « odeur ou parfum caractéristique » pendant qu’ils étaient pesés, sexés et bagués conformément à une licence délivrée par le British Trust for Ornithology.

La police du Hampshire a écrit à l’homme qui s’est plaint pour lui dire que Packham n’avait commis aucune infraction – Facebook

En vertu de cette licence, les autours des palombes peuvent être retirés de leurs nids à des fins scientifiques et de conservation, notamment le baguage et l’enregistrement de diverses données biométriques. Les ringeurs sont également autorisés à photographier les oiseaux à condition que cela ne les dérange pas ou ne leur fasse pas de mal.

La police du Hampshire a écrit à l’homme qui a porté plainte – un passionné de tir amateur qui ne souhaite pas être nommé – pour lui dire qu’aucune accusation ne sera portée et que l’affaire est désormais classée.

L’e-mail indique que les agents ont conclu que les oiseaux n’avaient subi aucun dommage pendant le clip télévisé de quatre minutes et 30 secondes vu par des millions de téléspectateurs.

L’officier enquêteur, qui fait partie de l’unité spécialisée dans la criminalité rurale de la force, a déclaré : « L’oiseau en question ne semble avoir subi aucun dommage et rien n’a été fait dans l’intention de blesser des oiseaux ou d’agir de manière imprudente. »

Il a ajouté que la décision de M. Packham de renifler les oiseaux « était purement instinctive », ajoutant que « nous n’avons reçu aucune autre plainte à ce sujet et qu’il ne serait pas dans l’intérêt public d’aller plus loin ».

« Le seuil des poursuites n’est pas atteint »

L’officier, qui a déclaré avoir vu l’émission lors de sa diffusion en juin, a ajouté que « le critère du seuil de preuve pour toute poursuite » n’avait pas été rempli.

M. Packham a salué vendredi la décision de la police et a accusé le lobby des sports de terrain de le cibler et de faire perdre du temps à la police.

“L’idiot anonyme qui a déposé cette plainte ridicule et vindicative devrait regretter que même une nanoseconde de temps de la police ait été perdue”, a-t-il déclaré au Sunday Telegraph.

“Une fois de plus, la communauté des sports de terrain s’est tirée une balle dans le pied en essayant de me déformer le nez.”

Un porte-parole de la police du Hampshire a déclaré : « Les images ont été visionnées et aucune infraction pénale n’a été identifiée. L’enquête a été déposée.

“Toute question relative à une violation présumée du permis serait traitée par l’organisation qui a délivré ce permis, et non par la police.”

La BBC a toujours insisté pour que les protocoles soient respectés à tout moment pendant le tournage.

Après qu’il soit apparu que M. Packham avait été signalé à la police pour « l’incident de reniflement », des experts a averti les ornithologues amateurs de ne pas renifler les oiseaux sauvages au milieu des craintes que cela puisse propager la grippe aviaire.

