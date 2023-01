Le renforcement militaire agressif du Japon, expliqué

Les responsables américains ont affirmé cette semaine leur engagement envers les plans du Japon visant à augmenter rapidement les dépenses de défense dans un contexte de tensions croissantes avec la Chine et la Corée du Nord après des décennies d’investissements limités après la Seconde Guerre mondiale. Mais malgré le soutien des États-Unis et d’autres alliés, le plan du Premier ministre japonais Fumio Kishida visant à transformer les forces d’autodéfense japonaises en une force de combat pour contrer les menaces de leurs voisins dépendra de la volonté des Japonais de payer – et du personnel – la montée subite.

La nouvelle posture de sécurité du Japon augmentera le budget militaire du pays de 56 %, passant d’environ 27,47 milliards de yens à environ 43 milliards de yens (une augmentation de environ 215 à 336 millions de dollars). Historiquement, le Japon a maintenu ses dépenses de sécurité à un niveau bas en raison de son engagement constitutionnel à éviter la guerre, mais le pays dispose d’un budget de défense et maintient les Forces d’autodéfense japonaises depuis 1954.

Le président américain Joe Biden, le secrétaire d’État Antony Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont rencontré leurs homologues japonais la semaine dernière, mettant en mouvement les nouvelles postures décrites dans la nouvelle stratégie du Japon. “Nous modernisons notre alliance militaire, en nous appuyant sur l’augmentation historique des dépenses de défense du Japon et sur la nouvelle stratégie de sécurité nationale”, a déclaré Biden lors de sa rencontre avec Kishida vendredi, déclarant aux journalistes que les États-Unis sont “pleinement, profondément, complètement engagés dans l’alliance”. ”

Blinken, lors d’une conférence de presse mercredi avec le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi, Austin, et le ministre japonais de la Défense Hamada Yasukazu, a promis que le Japon, dans le cadre du nouveau plan de sécurité, “assumerait de nouveaux rôles” dans la région Indo-Pacifique et “favoriserait une coopération encore plus étroite avec les États-Unis et nos partenaires mutuels », bien que Blinken n’ait pas précisé quels seraient ces nouveaux rôles.

Kishida a cité l’invasion de l’Ukraine par la Russie comme un avertissement de la menace que le Japon et d’autres pays d’Asie de l’Est font face à une Chine de plus en plus militarisée – et a également utilisé les succès de l’Ukraine sur le champ de bataille et pour obtenir le soutien de partenaires internationaux pour expliquer la dernière posture militaire du Japon.

Malgré la fanfare de cette semaine et l’engagement des États-Unis et d’autres partenaires dans l’expansion militaire japonaise, des doutes subsistent quant à savoir si Kishida peut convaincre le peuple japonais d’accepter d’engager à la fois le capital financier et humain que sa proposition d’intensification exigerait.

Les dirigeants américains et japonais ont tenté pendant des années d’augmenter les dépenses de défense du Japon ; les États-Unis sous Trump ont poussé les alliés de l’OTAN en particulier à augmenter leurs dépenses de défense aux 2 % requis par les protocoles de dépenses de défense des membres de l’OTAN. Le Japon entretient depuis longtemps des liens étroits avec l’OTAN, bien qu’il n’en soit pas un État membre ; Kishida a assisté en juin à un sommet des alliés de l’OTAN, le premier dirigeant japonais à le faire. Mais des dépenses et une coordination accrues ne signifient pas nécessairement une armée plus forte, et les « tours de victoire » comme l’a dit un expert, autour de l’annonce ont éclipsé la difficulté que Kishida et le Japon rencontreront pour tirer l’expansion proposée.

L’investissement militaire historique du Japon, recadré

Il ne fait aucun doute que le plan de Kishida pour augmenter les dépenses de défense est important, mais présenter la nouvelle posture du Japon comme un virage à 180 degrés par rapport au pacifisme est une erreur. Le Japon a ses forces de défense, et son budget de défense a augmenté chaque année au cours des neuf dernières années ; pour 2023, le gouvernement de Kishida a approuvé une augmentation budgétaire de 26,3%, portant les dépenses de défense proposées à 6,82 billions de yens, soit 51,4 milliards de dollars.

Déjà en 2023, le gouvernement prévoit d’acheter huit chasseurs d’attaque interarmées F-35A Lightning II et huit avions de combat multirôle F-35B Lightning, faisant partie d’un ensemble beaucoup plus important de F-35 qu’il s’apprête à acquérir aux États-Unis. Le Japon poursuivra également le développement d’un chasseur de sixième génération avec les armées italienne et britannique, achètera 500 missiles de croisière Tomahawk aux États-Unis alors qu’il développe ses propres capacités de missiles de contre-attaque, ainsi qu’augmentera la production nationale de missiles, y compris un hypersonique. maquette.

Mais comme Tom Phuong Le, professeur agrégé de politique au Pomona College, l’a dit à Vox, la nouvelle posture met davantage l’accent sur l’acquisition de technologies et de systèmes d’armes plutôt que sur le recrutement de personnes pour servir. Particulièrement dans un contexte culturel où les gens ont souvent de bons emplois au moment où ils obtiennent leur diplôme universitaire et aucun lien familial ou culturel avec le service militaire, « quelle est l’incitation à rejoindre l’armée et à traiter avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord lorsque vous peut avoir un emploi assez confortable dans l’économie normale ? »

Il ne fait aucun doute que l’environnement sécuritaire est devenu plus dangereux, tant en Asie de l’Est qu’ailleurs. Entre la Chine qui s’oppose à Taïwan, la Corée du Nord qui teste des missiles et des ogives nucléaires et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de nombreuses nations, y compris le Japon, ont des raisons de s’inquiéter de l’avenir et de la possibilité d’un conflit.

Ces préoccupations ont créé un environnement propice aux changements de politique proposés que « les élites poursuivent depuis un certain temps maintenant », selon Phillip Lipscy, directeur du Centre pour l’étude du Japon mondial à l’Université de Toronto. “La volonté du public japonais d’aller de pair avec une défense plus musclée a probablement changé, ou du moins les dirigeants ont perçu que le sentiment public avait changé en partie à cause de la guerre en Ukraine.”

Mais, comme l’a expliqué Mochizuki, les circonstances dans lesquelles le Japon serait entraîné dans un conflit direct avec la Corée du Nord ou la Chine sont très limitées ; “La Corée du Nord ne va pas attaquer à l’improviste”, a-t-il dit, et la menace de la Chine contre le Japon n’est pas une attaque directe. « La menace est […] un conflit militaire sur le détroit de Taiwan et à cause de la proximité géographique du Japon, à cause de l’alliance américano-japonaise, et parce que les ressources militaires américaines au Japon sont considérées comme essentielles pour tout type d’intervention militaire américaine viable dans la crise de Taiwan – à cause de cela, s’il y a un quelconque conflit à Taiwan, il y a une forte probabilité que la Chine attaque le territoire japonais.

La réalité politique au Japon complique le plan de Kishida

Le plan de Kishida pour augmenter les dépenses de défense signifie qu’il devra probablement augmenter les impôts – une perspective difficile compte tenu du vieillissement de la population japonaise, dont les soins nécessitent une part toujours croissante de ressources. La dette publique du Japon par rapport à son PIB est déjà la plus élevée de tous les pays du G7, et ce depuis 1998 ; l’augmentation du fardeau de la dette pourrait peser sur l’économie japonaise.

Kishida lui-même est impopulaire, entaché par le scandale de l’association présumée de son prédécesseur décédé Shinzo Abe et du Parti libéral démocrate (LDP) au pouvoir avec l’Église de l’unification, ont déclaré Phuong Le et Mochizuki à Vox. Les révélations des liens entre l’Église, que beaucoup au Japon considèrent comme un culte d’extorsion, et le gouvernement après l’assassinat d’Abe en juillet ont torpillé la popularité de Kishida. S’il décidait de tenir une élection avant ses hausses d’impôts proposées, comme il l’a dit fin décembre, il le ferait probablement, il pourrait s’agir essentiellement d’un référendum sur cette proposition. Si cela se produit, “il y a beaucoup de Japonais qui disent [Kishida’s] ne va pas durer très longtemps », a déclaré Mochizuki à Vox.

Comme l’a expliqué Mochizuki, “Kishida lui-même est assez modéré, et il vient de la faction connue sous le nom de Kochikai, qui a été plus modérée sur les questions de défense, beaucoup plus ouverte à des relations stables avec la Chine, et son ministre des Affaires étrangères, Hayashi, a les mêmes vues. Cependant, l’impopularité de Kishida l’a poussé, lui et Hayashi, vers les éléments les plus bellicistes du PLD. “Il a essentiellement accepté le côté défensif des choses”, a déclaré Mochizuki.

“Ce que Kishida a essayé de faire, c’est d’amener Biden à l’embrasser”, a déclaré Mochizuki.

Cet environnement politique, combiné à la pression des États-Unis et aux menaces régionales légitimes “rend plus probable que le Japon fasse des pas plus importants”, comme l’a dit Phuong Le. Et bien que les responsables américains aient démontré leur engagement solide envers l’alliance américano-japonaise cette semaine, les plans du gouvernement de Kishida pour mettre en œuvre de manière réaliste les changements proposés ont échoué, a déclaré Phuong Le.

“Les deux parties n’en parlent pas parce qu’elles n’ont pas de solutions.”