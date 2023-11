Le renforcement de l’armée américaine au large des côtes israéliennes nécessite un équilibre entre dissuasion et escalade

Le 8 novembre, des avions militaires américains ont mené des frappes aériennes contre un stockage d’armes en Syrie utilisé par des militants soutenus par l’Iran, en représailles au nombre croissant d’attaques contre les intérêts militaires américains dans la région, les deuxièmes frappes de ce type en moins de deux semaines. Ces frappes illustrent le délicat exercice d’équilibre que doivent mener les États-Unis pour protéger leurs intérêts dans la région sans transformer la guerre entre Israël et le Hamas en conflit régional.

Dans un déclaration Immédiatement libéré après sa dernière frappe militaire dans l’est de la Syrie, Washington semble avoir pesé chaque mot pour limiter les risques d’escalade. « Les forces militaires américaines ont mené une frappe d’autodéfense contre une installation dans l’est de la Syrie utilisée par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien et des groupes affiliés », a déclaré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin.

Limiter les dégâts

Les dirigeants américains ont insisté sur le caractère limité de leur opération militaire. Un haut responsable militaire américain interviewé anonymement par CNN a déclaré que les États-Unis étaient « très certains » que la frappe de mercredi « n’a pas entraîné de pertes civiles ». Il a ajouté que les États-Unis « avaient effectivement utilisé la ligne de déconfliction » avec la Russie avant la frappe, en référence à un canal de communication spécial établi entre Moscou et Washington pour éviter des surprises militaires en Syrie.

“Il s’agit clairement d’un effort de dissuasion, car dans une guerre, vous essayez de maximiser la destruction, contrairement à ce qui s’est passé avec ces frappes”, a déclaré Robert Geist Pinfold, maître de conférences en paix et sécurité internationales à l’Université de Durham.

Les deux frappes aériennes américaines menées depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas visaient à retirer des fournitures, des armes et des munitions liées à l’Iran, selon les services de renseignement américains. “Ce sont des cibles de faible intensité”, a déclaré Veronika Poniscjakova, experte en stratégie militaire au Moyen-Orient à l’Université de Portsmouth. Le risque de dommages collatéraux et de pertes humaines était faible, d’autant plus que « l’armée américaine a attendu d’être raisonnablement sûre que tout le personnel avait quitté le bâtiment », a ajouté Pinfold.

L’armée américaine est consciente qu’elle s’est aventurée sur des terrains dangereux depuis qu’elle a déployé environ 1 000 militaires américains et deux groupes de porte-avions dans la région. Officiellement, « la dissuasion américaine vise principalement à empêcher le Hezbollah et l’Iran d’ouvrir un nouveau front contre Israël », a déclaré Poniscjakova.

Pourtant, la simple présence d’un contingent américain au large des côtes israéliennes « augmente les tensions et multiplie les risques d’incidents », a déclaré Pinfold. Cette projection de puissance militaire est considérée comme une démonstration du soutien américain à l’effort de guerre israélien et, du point de vue des milices pro-iraniennes, renforce la légitimité des attaques contre les intérêts américains dans la région.

Limites de la dissuasion « made in America »

Les États-Unis se retrouvent ainsi confrontés à deux objectifs militaires : empêcher les attaques contre leurs positions au Moyen-Orient et « encapsuler le conflit ». [within] la bande de Gaza », a déclaré Pinfold.

Pourtant, « pour que la dissuasion fonctionne, l’objectif doit être clair et l’autre partie doit agir de manière rationnelle, ce qui est discutable avec des groupes comme le Hezbollah ou les Houthis au Yémen, qui ont déjà lancé des missiles sur des cibles militaires israéliennes », a déclaré Poniscjakova.

Dans son premier discours depuis les attaques meurtrières contre Israël le 7 octobre, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dit le 3 novembre que le Hezbollah n’a pas été intimidé par les menaces américaines et par les forces américaines déployées dans la région, ajoutant que son mouvement est « préparé à n’importe quel scénario ». C’est une façon pour le Hezbollah de « faire allusion à l’utilisation possible de missiles anti-navires », a déclaré Poniscjakova.

Les limites de la dissuasion américaine sont encore illustrées par les attaques de drones et de roquettes contre les forces américaines qui se sont poursuivies ces dernières semaines, même après la frappe initiale du 26 octobre en Syrie. «Il y en a eu au moins 22 autres [attacks] depuis les frappes de représailles américaines du mois dernier… les milices soutenues par l’Iran ont chargé des charges d’explosifs encore plus importantes – plus de 80 livres – sur des drones lancés sur des bases américaines », a rapporté Le New York Times.

“Dans ces cas-là, il y a généralement un équilibre de dissuasion, ce qui signifie qu’il y a une compréhension de l’endroit où l’autre partie va attaquer et quels sont les moyens acceptables”, a déclaré Pinfold. En d’autres termes, les deux parties testent leurs limites respectives.

La ligne rouge

Selon Pinfold, de nouvelles démonstrations de la puissance militaire américaine et des attaques contre leurs intérêts « conduiront à une escalade lente et progressive des tensions et non à une escalade dramatique ».

L’essentiel est de ne pas franchir la ligne rouge. Pour les États-Unis, cela signifie que « des frappes aériennes limitées sont tolérées, et je dirais que « pas de troupes américaines sur le terrain » est la ligne rouge », a déclaré Poniscjakova. « D’un autre côté, tout dépend de ce que fera le Hezbollah dans les semaines à venir. S’ils lancent des roquettes sur le nord d’Israël, ce n’est pas un problème, mais s’ils attaquent des centres de population ou utilisent des missiles anti-navires, les États-Unis seront obligés de réagir.»

“C’est un jeu très, très dangereux auquel les deux jouent car il y a beaucoup de variables [which are] impossible à contrôler à 100%”, a déclaré Pinfold. Les États-Unis dépendent donc de la qualité des renseignements qu’ils collectent, qui sont toujours faillibles, pour éviter des pertes lors de leurs frappes. “Par exemple, lorsque les Houthis [Iran-backed Yemeni rebels] envoient des missiles en Israël, ils s’attendent à ce qu’ils soient interceptés. Mais il peut toujours y avoir un échec. Et s’ils frappent un centre urbain, il faudra réagir”, a conclu Pinfold.

Cet article a été adapté de l’original en français.